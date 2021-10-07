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https://tr.sputniknews.com/20211007/akincinin-gozunden-tb2-istanbul-kanatlarimin-altinda-1049624888.html
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. Selçuk Bayraktar da İstanbul semalarında çekilen... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T21:12+0300
2021-10-07T21:12+0300
2021-10-07T21:15+0300
savunma
selçuk bayraktar
baykar savunma
bayraktar tb-2
tb2 iha
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BAYKAR Savunma, resmi Twitter hesabından Akıncı'nın çektiği TB2'nin İstanbul semalarındaki görüntülerini paylaştı.Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntıladı.'Bayraktar, BAYKAR Savunma'nın 'İstanbul kanatlarımın altında..' notuna "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." eklemesini yaptı.
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selçuk bayraktar, baykar savunma, bayraktar tb-2, tb2 iha
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında' 21:12 07.10.2021 (güncellendi: 21:15 07.10.2021)
BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. Selçuk Bayraktar da İstanbul semalarında çekilen görüntüyü alıntıladı.
BAYKAR Savunma, resmi Twitter hesabından Akıncı'nın çektiği TB2'nin
İstanbul semalarındaki görüntülerini paylaştı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntıladı.'
Bayraktar, BAYKAR Savunma'nın '
İstanbul kanatlarımın altında..' notuna "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." eklemesini yaptı.