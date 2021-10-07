https://tr.sputniknews.com/20211007/aktor-rami-malek-duses-kate-middletona-yillar-onceki-teklifini-acikladi-1049602086.html

Aktör Rami Malek, Düşes Kate Middleton'a yıllar önceki teklifini açıkladı

Aktör Rami Malek, Düşes Kate Middleton'a yıllar önceki teklifini açıkladı

Son James Bond filminin kötü adamı Rami Malek, bir ödül töreninde, o sıra üçüncü çocuğunu yeni dünyaya getirmiş olan İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Kate... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T09:48+0300

2021-10-07T09:48+0300

2021-10-07T09:48+0300

james bond filmi

kate middleton

rami malek

çocuk kitabı

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Daniel Craig'in son kez '007 James Bond' olarak sinema izleyicisinin karşısına çıktığı 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time To Die) filminin kötü adamı olan Rami Malek, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Cambridge Düşesi Kate Middleton'a yaptığı esprili ama samimi teklifi açıkladı. 'Bohemian Rhapsody' filminde Fredy Mercury'yi canlandıran ve bu rolüyle Oscar'a layık görülen Malek, 'Jimmy Kimmel Live' programında, James Bond filminin geçen hafta İngiltere'deki galasından bahsetti. Başkent Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen galaya Kraliyet Ailesi üyelerinin de katıldığını hatırlatan Malek oraya en son BAFTA Ödülleri için gittiğini ve Middleton ile eşi Prens William'la o gün tanıştığını aktardı. "Herkes hakkında bilgi sahibi olmak için çok çabalıyorlar. Kim, hangi filmde oynamış... Derslerine iyi çalıştıkları anlaşılıyor" diye sözlerine başlayan Malek şöyle devam etti: "Sonra Prenses Kate'e döndüm ve 'Çok yorucu olmalı' dedim. O da 'Neden?' diye sordu. Dedim ki 'Sizin daha yeni bebeğiniz olmadı mı?' Çok şaşırdı." Middleton ile tahtın ikinci sırasındaki eşi Prens William'ın 3 çocuğu var. Son çocukları Prens Louis 2018'de dünyaya geldi. Malek'e göre Middleton konuşmanın devamında "Nasılsınız?" diye sordu, Malek de "Asıl siz nasılsınız?" yanıtını verdi. Ardından Middleton'ın bu soru üzerine mimiklerini taklit eden Malek, "Onu anlaması çok güç değil. Düşünsenize, tepeden tırnağa şıkır şıkırsınız, tüm o oyuncuların hepsiyle konuşmak zorundasınız..." ifadelerini kullandı. Malek ardından çiftin çocukları için bakıcılık yapmayı teklif ettiğini söyledi.

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james bond filmi, kate middleton, rami malek, çocuk kitabı