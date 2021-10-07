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https://tr.sputniknews.com/20211007/aleyna-aggulu-intihara-surukledigi-gerekcesiyle-gozaltina-alinan-gokhan-argin-tutuklandi-1049622857.html
Aleyna Ağgül’ü intihara sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Gökhan Argın tutuklandı
Aleyna Ağgül’ü intihara sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Gökhan Argın tutuklandı
Aleyna Ağgül'ün ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın'ın tutuklanarak cezavine gönderildiği belirtildi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T20:21+0300
2021-10-07T20:21+0300
aleyna ağgül
türkiye
kadın cinayeti
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Sabah'ın haberine göre, Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.Tutuklama işleminin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçar ve Asayiş Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanlarının ardından gerçekleştiği öğrenildi. Ne olmuştu? Ne olmuştu?Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı, ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not buldu.Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. ve oğlu Göktürk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Argın’ın serbest bırakılması kararına savcılığın yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.Aleyna Ağgül'ün 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu belirlendi. Genç kızın ifadesinde, Argın’ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ‘Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' yazılı mesajlar gönderdiğini söylediği ortaya çıktı.Ağgül’ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın’la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenilmişti. Ancak tebliğ gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybetti.
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aleyna ağgül, kadın cinayeti

Aleyna Ağgül’ü intihara sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Gökhan Argın tutuklandı

20:21 07.10.2021
© DHA IGDIR'DA ALEYNA AGGUL'UN OLUMU ILE ILGILI GOZALTINA ALINAN BABA GOKHAN ARGIN (SAGDA) ILE OGLU GOKHAN ARGIN (SOLDA)
 IGDIR'DA ALEYNA AGGUL'UN OLUMU ILE ILGILI GOZALTINA ALINAN BABA GOKHAN ARGIN (SAGDA) ILE OGLU GOKHAN ARGIN (SOLDA) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Aleyna Ağgül'ün ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın'ın tutuklanarak cezavine gönderildiği belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tutuklama işleminin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçar ve Asayiş Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanlarının ardından gerçekleştiği öğrenildi.
Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı, ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not buldu.
Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. ve oğlu Göktürk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Argın’ın serbest bırakılması kararına savcılığın yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Aleyna Ağgül'ün 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu belirlendi. Genç kızın ifadesinde, Argın’ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ‘Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' yazılı mesajlar gönderdiğini söylediği ortaya çıktı.
Ağgül’ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın’la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenilmişti. Ancak tebliğ gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybetti.
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