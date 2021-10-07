https://tr.sputniknews.com/20211007/altun-baris-ve-guvenligi-tesis-etmek-icin-var-gucumuzle-calismaya-devam-edecegiz-1049595258.html

Altun: Barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Altun: Barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6-8 Ekim Olayları'nın 7. yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

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politika

fahrettin altun

terör

twitter

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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2021

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fahrettin altun, terör, twitter