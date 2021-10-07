Altun: Barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6-8 Ekim Olayları'nın 7. yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ViCSyRbV81