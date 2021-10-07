https://tr.sputniknews.com/20211007/arastirma-fazla-gaz-cikarmak-mental-ve-zihinsel-cokusun-isareti-olabilir-1049611063.html

Araştırma: Fazla gaz çıkarmak mental ve zihinsel çöküşün işareti olabilir

Araştırma: Fazla gaz çıkarmak mental ve zihinsel çöküşün işareti olabilir

Yapılan yeni bir araştırma, gaz çıkarma oranları yüksek olan kişilerin, depresyon ve stres seviyelerinin yüksek, zihinsel sağlık durumlarının ise tehlikede... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T13:51+0300

2021-10-07T13:51+0300

2021-10-07T13:51+0300

yaşam

depresyon

araştırma

gaz çıkarma

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North Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi, Roma Vakfı Araştırma Enstitüsü ve Fransa'daki Danone Nutricia Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, gaz çıkarma ile zihinsel ve mental sağlık ilişkisini inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. ABD, İngiltere ve Meksika'daki 6.000 yetişkinle yapılan araştırmada, bilim insanları ilk olarak bu kişilerin son zamanlarda ne sıklıkla şişkinlik, ağız kokusu veya gaz çıkarma problemi yaşadıklarını belirledi. Daha sonra katılımcılara, zihinsel ve mental sağlık testleri uygulandı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 81'i son 24 saatte en az bir kez gaz çıkardığını, yüzde 60'ı mide gurultusu yaşadığını, yüzde 58'i geğirdiğini, yüzde 48'i ağız kokusu hissettiğini, yüzde 47'si gaz sıkışması çektiğini, yüzde 40'ı ise karnında şişlik hissettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 11'i bu bu şikayetlerden hiç birini yaşamadığını bildirdi. Bu şikayetleri en çok yaşayanların sırasıyla Meksika, İngiltere ve ABD'den olduğu ortaya çıktı. Test sonuçlarında daha çok gaz çıkaran kişilerde kaygı, stres ve depresyon seviyeleri daha yüksek çıktı. Gazla ilgili semptomları ölçmek için kullanılan ankette daha yüksek puan alanlar, akıl sağlıklarını veya genel yaşam kalitelerini soran anketlerde düşük puanlar yaptı. Bilim insanları aynı anda birden çok şikayet bildiren kişilerin zihinsel sağlıklarının da olumsuz etkilendiğini belirledi. Kuzey Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden klinik psikolog ve araştırmanın olan baş yazarı Olafur Palsson, Gizmodo'ya yaptığı açıklamada, "Gaz olayları açıkça insanların fiziksel ve duygusal esenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor" dedi. Araştırma ekibi konuyu daha derinlemesine incelemek için daha küçük gruplarla yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

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depresyon, araştırma, gaz çıkarma