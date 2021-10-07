Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211007/asansor-bosluguna-dusen-kargo-iscisi-hayatini-kaybetti-1049597232.html
Asansör boşluğuna düşen kargo işçisi yaşamını yitirdi
Asansör boşluğuna düşen kargo işçisi yaşamını yitirdi
Düzce'de, teslimat için binaya giren kargo görevlisi Ümit Ceylan, kabini görmeden adım atınca asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Firma yetkilileri... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T02:08+0300
2021-10-07T02:10+0300
türkiye
düzce
kargo
asansör
ümit ceylan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049597205_0:62:2001:1187_1920x0_80_0_0_90ff5f50ac558536a1ef647475c81785.jpg
Düzce Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir binaya kargo bırakmak için giren 35 yaşındaki Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü. Ardından gelen asansör kabini de Ceylan’ın üzerine indi.Kargo firması yetkilileri, Ceylan'ın dağıtım parametrelerinde düşüş olduğunu görünce aramaya başladı. Cep telefonundan Ceylan'a ulaşamayan yetkililer, bu kez GPS ile kargo aracını buldu. Kargo aracının yanına giden yöneticiler, çevredekilerden Ceylan'ın binaya girdiğini ve dışarı çıkmadığını öğrenince asansör boşluğuna baktı.Ceylan'ı gören firma yetkililerinin ihbarıyla binaya sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ümit Ceylan’ın cansız bedeni, morga götürüldü.Kargo şirketi yöneticisi Davut Aydın, "Biz 11.30'dan sonra dağıtım yapmadığını fark ettik. Takip oranı 11.00'dan sonra artması gerekiyordu, artmadı. Takip sayısı aynı kalınca aramaya başladık. Telefona da cevap vermedi. Sokaklarda aradık bulamadık. Daha sonra arabadaki GPS aklımıza geldi. GPS'ten yerini tespit edip buraya geldik. Burada da bir kadın, 'Gireli 1,5 saat oldu, çıktığını görmedik' dedi. Asansör tarafından da bir gürültü duyduklarını öğrendik. Asansör tarafına gittim. Asansörün altına bakınca orada bulduk" dedi.Öte yandan Ümit Ceylan’ın Demokrat Parti il başkanı olan babası Mithat Ceylan da acı haberle olay yerine geldi. Ceylan, oğlunun cansız bedenini görmek istedi ancak polis teskin etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırdı. Ümit Ceylan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049597205_166:0:1833:1250_1920x0_80_0_0_2879464172e5da69086f4c360c03d1c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düzce, kargo, asansör, ümit ceylan

Asansör boşluğuna düşen kargo işçisi yaşamını yitirdi

02:08 07.10.2021 (güncellendi: 02:10 07.10.2021)
© DHADüzce’de teslimat için girdiği binada asansör boşluğuna düşen 35 yaşındaki kargo işçisi Ümit Ceylan yaşamını yitirdi.
Düzce’de teslimat için girdiği binada asansör boşluğuna düşen 35 yaşındaki kargo işçisi Ümit Ceylan yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
Abone ol
Düzce'de, teslimat için binaya giren kargo görevlisi Ümit Ceylan, kabini görmeden adım atınca asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Firma yetkilileri, Ceylan’dan haber alamayıp binaya gelince asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.
Düzce Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir binaya kargo bırakmak için giren 35 yaşındaki Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü. Ardından gelen asansör kabini de Ceylan’ın üzerine indi.
Kargo firması yetkilileri, Ceylan'ın dağıtım parametrelerinde düşüş olduğunu görünce aramaya başladı. Cep telefonundan Ceylan'a ulaşamayan yetkililer, bu kez GPS ile kargo aracını buldu. Kargo aracının yanına giden yöneticiler, çevredekilerden Ceylan'ın binaya girdiğini ve dışarı çıkmadığını öğrenince asansör boşluğuna baktı.
Ceylan'ı gören firma yetkililerinin ihbarıyla binaya sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ümit Ceylan’ın cansız bedeni, morga götürüldü.
Kargo şirketi yöneticisi Davut Aydın, "Biz 11.30'dan sonra dağıtım yapmadığını fark ettik. Takip oranı 11.00'dan sonra artması gerekiyordu, artmadı. Takip sayısı aynı kalınca aramaya başladık. Telefona da cevap vermedi. Sokaklarda aradık bulamadık. Daha sonra arabadaki GPS aklımıza geldi. GPS'ten yerini tespit edip buraya geldik. Burada da bir kadın, 'Gireli 1,5 saat oldu, çıktığını görmedik' dedi. Asansör tarafından da bir gürültü duyduklarını öğrendik. Asansör tarafına gittim. Asansörün altına bakınca orada bulduk" dedi.
Öte yandan Ümit Ceylan’ın Demokrat Parti il başkanı olan babası Mithat Ceylan da acı haberle olay yerine geldi. Ceylan, oğlunun cansız bedenini görmek istedi ancak polis teskin etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırdı. Ümit Ceylan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:08Asansör boşluğuna düşen kargo işçisi yaşamını yitirdi
02:01Novak: Borsadaki gaz fiyatları gerçek durumu yansıtmıyor, vurguncuların işi
01:56Fenomenlere yüzde 15 stopaj için yasa teklifi
01:55Kaliforniya'da bazı kapalı mekanlarda koronavirüs aşısı zorunlu tutulacak
01:40Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti
01:24Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy'u anlamaları son derece kritik
01:23Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Manavgat’ta konser verdi
01:20İBB'den 'Marmaray' göndermesi: Gelecek yıl 6 Ekim'de ücretsiz olacak
01:07Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı
01:03'Afrika için Google': 1 milyar dolar yatırım
01:03Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
00:55Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor
00:41Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu
00:41İtalya Başbakanı Draghi: Avrupa'nın ortak dış politikası yoksa, ortak savunması olması da çok zordur
00:37Altun: Barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
00:34İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
00:28Irak, elektrik üretimi için güneş enerjisi santrali inşası konusunda BAE ile anlaştı
00:26Gine'de darbe sonrası başbakan belli oldu
00:22Moderna'nın kurucuları Forbes'un en zenginler listesine girdi
00:14Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama