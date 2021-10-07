https://tr.sputniknews.com/20211007/avusturya-basbakanindan-bati-balkanlari-cin-rusya-turkiye-gibi-super-guclere-kaptirmayin-ikazi-1049609130.html

Avusturya Başbakanı'ndan 'Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın' ikazı

Avusturya Başbakanı'ndan 'Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın' ikazı

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde 6 ülkeye 18 yıl önce verilen AB üyeliği sözü tekrarlanır, ama 2030'da üyelik hedefi rafa kaldırılırken, Ankara'ya karşıtlığıyla... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T13:20+0300

2021-10-07T13:20+0300

2021-10-07T13:41+0300

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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovenya'nın evsahipliğinde 6 Ekim'de Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde genişleme meselesi yeniden masaya geldi.6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü tekrarlayan AB üyesi 27 ülkenin liderleri, ancak içerde göç konusunda ters tepme korkusuyla daha önce açıklamış oldukları 2030 hedefini askıya aldı. Reuters'in haberine göre, 5 Ekim'de Brdo Kalesi'nde yenilen akşam yemeğinde ise AB'nin Çin, ABD, Afganistan stratejisi ele alınırken, Batı Balkanların AB üyesi yapılmaması halinde Çin ve Rusya'ya 'kaptırılması' endişesi gündeme geldi. 'Burası bizim arka bahçemiz'Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlar'a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins'in "Burası bizim arka bahçemiz" görüşünü paylaşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şunları söyledi:"AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır."Tarihi bağlar ve önemli yatırımlarGeçmişte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında hakimiyet savaşlarına sahne olmuş Balkanlar'daki uluslararası ticaretin sadece yüzde 8'i Çin'le, yüzde 70'i ise AB ile yapılıyor. Ancak Çin, bölgenin otoyol ve demiryolu açığını kapatabilmesi için muazzam boyutta altyapı yatırımı teklif etmiş durumda. Rusya, tarihi yakınlığının bulunduğu bölgeyle iyi ilişkilerini özellikle enerji tedariki üzerinden geliştiriyor. Türkiye'nin de tüm bölge ülkeleriyle güçlü bağları var.

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