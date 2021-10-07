https://tr.sputniknews.com/20211007/avusturya-basbakanindan-bati-balkanlari-cin-rusya-turkiye-gibi-super-guclere-kaptirmayin-ikazi-1049609130.html
Avusturya Başbakanı'ndan 'Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın' ikazı
Avusturya Başbakanı'ndan 'Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın' ikazı
AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde 6 ülkeye 18 yıl önce verilen AB üyeliği sözü tekrarlanır, ama 2030'da üyelik hedefi rafa kaldırılırken, Ankara'ya karşıtlığıyla... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T13:20+0300
2021-10-07T13:20+0300
2021-10-07T13:41+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovenya'nın evsahipliğinde 6 Ekim'de Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde genişleme meselesi yeniden masaya geldi.6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü tekrarlayan AB üyesi 27 ülkenin liderleri, ancak içerde göç konusunda ters tepme korkusuyla daha önce açıklamış oldukları 2030 hedefini askıya aldı. Reuters'in haberine göre, 5 Ekim'de Brdo Kalesi'nde yenilen akşam yemeğinde ise AB'nin Çin, ABD, Afganistan stratejisi ele alınırken, Batı Balkanların AB üyesi yapılmaması halinde Çin ve Rusya'ya 'kaptırılması' endişesi gündeme geldi. 'Burası bizim arka bahçemiz'Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlar'a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins'in "Burası bizim arka bahçemiz" görüşünü paylaşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şunları söyledi:"AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır."Tarihi bağlar ve önemli yatırımlarGeçmişte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında hakimiyet savaşlarına sahne olmuş Balkanlar'daki uluslararası ticaretin sadece yüzde 8'i Çin'le, yüzde 70'i ise AB ile yapılıyor. Ancak Çin, bölgenin otoyol ve demiryolu açığını kapatabilmesi için muazzam boyutta altyapı yatırımı teklif etmiş durumda. Rusya, tarihi yakınlığının bulunduğu bölgeyle iyi ilişkilerini özellikle enerji tedariki üzerinden geliştiriyor. Türkiye'nin de tüm bölge ülkeleriyle güçlü bağları var.
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https://tr.sputniknews.com/20211006/avusturyada-basbakan-kurzun-partisinde-ve-basbakanlikta-arama-1049581404.html
https://tr.sputniknews.com/20211006/avusturya-basbakani-kurz-hakkinda-rusvet-sorusturmasi-acildi-1049591393.html
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Avusturya Başbakanı'ndan 'Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın' ikazı
13:20 07.10.2021 (güncellendi: 13:41 07.10.2021)
AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde 6 ülkeye 18 yıl önce verilen AB üyeliği sözü tekrarlanır, ama 2030'da üyelik hedefi rafa kaldırılırken, Ankara'ya karşıtlığıyla tanınan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan Türkiye'yi 'süper güç' diye niteleyen bir uyarı geldi.
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovenya'nın evsahipliğinde 6 Ekim'de Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde genişleme meselesi yeniden masaya geldi.
6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü tekrarlayan AB üyesi 27 ülkenin liderleri, ancak içerde göç konusunda ters tepme korkusuyla daha önce açıklamış oldukları 2030 hedefini askıya aldı.
Reuters'in haberine göre, 5 Ekim'de Brdo Kalesi'nde yenilen akşam yemeğinde ise AB'nin Çin, ABD, Afganistan stratejisi ele alınırken, Batı Balkanların AB üyesi yapılmaması halinde Çin ve Rusya'ya 'kaptırılması' endişesi gündeme geldi.
'Burası bizim arka bahçemiz'
Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlar'a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins'in "Burası bizim arka bahçemiz" görüşünü paylaşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şunları söyledi:
"AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır."
Tarihi bağlar ve önemli yatırımlar
Geçmişte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında hakimiyet savaşlarına sahne olmuş Balkanlar'daki uluslararası ticaretin sadece yüzde 8'i Çin'le, yüzde 70'i ise AB ile yapılıyor. Ancak Çin, bölgenin otoyol ve demiryolu açığını kapatabilmesi için muazzam boyutta altyapı yatırımı teklif etmiş durumda. Rusya, tarihi yakınlığının bulunduğu bölgeyle iyi ilişkilerini özellikle enerji tedariki üzerinden geliştiriyor. Türkiye'nin de tüm bölge ülkeleriyle güçlü bağları var.