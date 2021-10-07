Şişli'de alışveriş merkezindeki mağazada ayakkabı deneyen kadının çantasından cep telefonunu çalan Fas uyruklu B.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin aynı AVM'den ikinci kez hırsızlık yaptığı da tespit edildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.Adli kontrol şartıyla serbestŞişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A.'nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM'de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişinin de B.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli B.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hırsızlık güvenlik kamerasındaŞüpheli B.A.'nın alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere kadının ayakkabı denemesi, şüphelinin de kadının çantasındaki cep telefonunu çalma anları yansıdı.
Ayakkabı deneyen kadının cep telefonunu çaldı... Hırsızlık anı kameradaŞişli'de mağazada bir kadının ayakkabı denediği sırada telefonunu çalan B.A. yakalandı. AVM'den ikinci kez hırsızlık yaptığı tespit edilen B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Şişli'de alışveriş merkezindeki mağazada ayakkabı deneyen kadının çantasından cep telefonunu çalan Fas uyruklu B.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin aynı AVM'den ikinci kez hırsızlık yaptığı da tespit edildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Adli kontrol şartıyla serbest
Şişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A.'nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM'de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişinin de B.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli B.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık güvenlik kamerasında
Şüpheli B.A.'nın alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere kadının ayakkabı denemesi, şüphelinin de kadının çantasındaki cep telefonunu çalma anları yansıdı.