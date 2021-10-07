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Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız
© AAkoronavirüs, aşı
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada yer aldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yer verdi.
Bakan Koca, "Dün 236, bugün 217. Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım" ifadelerini kullandı.
Dün 236, bugün 217… Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021
Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.
Covid-19’a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız! Bu başarının çok sayıda nedeni var. Bunlardan biri, sağlık çalışanlarımızın içten ve eşsiz çabası. Videoyu izleyince bunu daha iyi anlayacaksınız. pic.twitter.com/vQWEiUHJ1u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021
Koca mesajında, sağlık çalışanlarının aşı konusundaki gayretlerini gösteren bir videoya da yer verdi. Videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Küçükoğlu, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğünü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiğini dile getirdi.
Mavi il sayısı 25 oldu
Öte yandan Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının, Ankara'da da yüzde 75'i geçtiğini, haritada mavi il sayısının 25'e ulaştığını belirtti.
Covid-19’a karşı güçleniyoruz. Mavi il sayımız 25’e ulaştı! pic.twitter.com/ufMDYs6tbE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021