https://tr.sputniknews.com/20211007/bakan-koca-kovid-19a-karsi-en-cok-asi-yapilan-ulkeler-arasinda-7-siradayiz-1049629098.html

Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada yer aldığını açıkladı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T23:58+0300

2021-10-07T23:58+0300

2021-10-07T23:58+0300

koronavirüs

sosyal medya

fahrettin koca

kovid-19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yer verdi.Bakan Koca, "Dün 236, bugün 217. Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım" ifadelerini kullandı.Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.Koca mesajında, sağlık çalışanlarının aşı konusundaki gayretlerini gösteren bir videoya da yer verdi. Videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Küçükoğlu, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğünü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiğini dile getirdi.Mavi il sayısı 25 olduÖte yandan Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının, Ankara'da da yüzde 75'i geçtiğini, haritada mavi il sayısının 25'e ulaştığını belirtti.

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sosyal medya, fahrettin koca, kovid-19