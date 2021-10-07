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'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerden İstiklal Caddesi’nde battaniyeli yürüyüş
Günlerdir ‘Barınamıyoruz’ eylemi gerçekleştiren öğrenciler, son olarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstiklal Caddesi’nde battaniyeli yürüyüş düzenledi.
Yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer bulamadıkları gerekçesiyle ‘Barınamıyoruz' eylemi gerçekleştiren öğrenciler, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde battaniyelerini sırtlarına alarak yürüyüş düzenledi.
“Hakkımız olanı alana dek yurtsuzlara her yer yurt, her yer ev olacak” diyen öğrenciler, yürüyüşlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
Barınamayan üniversiteliler İstiklal Caddesi'nde battaniye ile yürüdü | Yüksek yurt ve kira ücretlerine karşı “Barınamıyoruz” çığlığını yükselten Yurtsuzlar, bugün battaniyelerini sırtlarına atarak Taksim İstiklal Caddesi’nde yürüdü.#yurtsuzlarsokakta pic.twitter.com/hPXP9fehHO— Hergele Postası (@HergelePostasi) October 6, 2021
Sözcü gazetesinin haberine göre öğrenciler, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Bizler 2 haftadır barınma hakkı için direnen yurtsuzlarız. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yüzlerce öğrenci, fahiş ev kiraları ve yetersiz yurt nedeniyle sokaklarda kaldı. İktidar ise barınma sorununu çözmek yerine, sokakta kalan öğrencilere polisiyle saldırıyor. Bizler sokakta kalan binlerce öğrencinin sorunlarının çözümü için günlerdir Türkiye'nin parklarında, bahçelerinde, sokaklarındayız. Bugün de battaniyelerimizle bu duruma dikkat çekmek için yürüdük. Öğrencinin yanında olan herkesi, ‘Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' diyen öğrencilerin sesine ses olmaya çağırıyoruz."