'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerden İstiklal Caddesi’nde battaniyeli yürüyüş

"Bizler 2 haftadır barınma hakkı için direnen yurtsuzlarız. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yüzlerce öğrenci, fahiş ev kiraları ve yetersiz yurt nedeniyle sokaklarda kaldı. İktidar ise barınma sorununu çözmek yerine, sokakta kalan öğrencilere polisiyle saldırıyor. Bizler sokakta kalan binlerce öğrencinin sorunlarının çözümü için günlerdir Türkiye'nin parklarında, bahçelerinde, sokaklarındayız. Bugün de battaniyelerimizle bu duruma dikkat çekmek için yürüdük. Öğrencinin yanında olan herkesi, ‘Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' diyen öğrencilerin sesine ses olmaya çağırıyoruz."