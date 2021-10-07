https://tr.sputniknews.com/20211007/barismak-icin-bir-araya-gelen-aileler-arasinda-kavga-biri-agir-9-yarali--1049627850.html

Barışmak için bir araya gelen aileler arasında kavga: Biri ağır 9 yaralı

Barışmak için bir araya gelen aileler arasında kavga: Biri ağır 9 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T23:08+0300

2021-10-07T23:08+0300

2021-10-07T23:16+0300

türkiye

kavga

silah

yaralı

aile

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Daha önceden kavga eden tarafları barıştırmak isteyen mahalle sakinleri, tarafları bir araya getirdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre burada yine tartışan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada Vedat Ş., Hakan Ş., Ali Ş. ve Halil Ş. ile karşı grupta bulunan Yusuf Ş., Şahin Ş., Davut Ş. ve Selim Ş. birbirine girdi.Karşılıklı birbirlerine tabanca ve tüfek ile ateş etmeleri sonucu olarak Ali Ş. isimli şahıs ağır şekilde yaralandı. Kavgada mahalle sakinlerinden 8 kişi daha yaralandı. Savaş alanına dönen sokağa polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ali Ş. isimli şahıs ve diğer yaralılar Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ali Ş.’nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer 8 yaralının durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Mahallede geniş tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş ve dolu kovan buldu.Mahalleyi ablukaya alan polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilişkisi olan 2 kişiyi de yakalama çalışmalarına devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211007/istanbulda-sokak-ortasinda-silahli-catisma-3-yarali-5-gozalti-1049620030.html

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kavga, silah, yaralı, aile