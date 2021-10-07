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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T20:28+0300
2021-10-07T20:28+0300
2021-10-07T20:36+0300
spor
sergen yalçın
pfdk
ceza
son dakika
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'!na gönderildiği bildirilmişti
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sergen yalçın, pfdk, ceza, son dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu 20:28 07.10.2021 (güncellendi: 20:36 07.10.2021)
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.
TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın,
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'!na gönderildiği bildirilmişti