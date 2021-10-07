https://tr.sputniknews.com/20211007/beyaz-saray-trumpin-aksine-biden-cin-temaslarinda-insan-haklari-endiselerini-dile-getiriyor-1049595661.html

Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor

Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan temaslarında Çin Uygur Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T00:55+0300

2021-10-07T00:55+0300

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Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi arasında yıl sonundan önce yapılması planlanan çevrimiçi görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.'Biden'ın söz konusu görüşmede Çin hakkındaki insan hakları ihlallerini ve endişelerini dile getirip getirmeyeceğinin' sorulması üzerine Psaki, "Önceki başkanın (Donald Trump) aksine, Başkan Biden, Devlet Başkanı Şi ile doğrudan her temasında insan hakları ihlalleri ve endişeleri konusunu gündeme getiriyor. Bunu her düzeydeki görüşmelerde yapıyoruz. Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlalleri endişelerimizi de dile getiriyoruz." yanıtını verdi.

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2021

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