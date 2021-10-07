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https://tr.sputniknews.com/20211007/bidenin-itirazini-degerlendiren-federal-yargic-teksastaki-kurtaj-yasagini-askiya-aldi-1049605433.html
Biden'ın itirazını değerlendiren federal yargıç, Teksas'taki kürtaj yasağını askıya aldı
Biden'ın itirazını değerlendiren federal yargıç, Teksas'taki kürtaj yasağını askıya aldı
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi Teksas eyaletinin tecavüz ya da ensest istisnasız 6 haftaya varan hamileliklerde kürtaj yasağına karşı Adalet... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T11:45+0300
2021-10-07T12:15+0300
dünya
abd
joe biden
teksas
cumhuriyetçi parti
itiraz
kürtaj yasağı
abd yüksek mahkemesi
abd adalet bakanlığı
karar
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Cumhuriyetçiler tarafından kalp atışı olan her doğmamış çocuğun hayatını kurtardığı söylenen, ancak kadının 6. haftada hamile olup olmadığını fark etmesinin zorluğundan ötürü tümden kürtaj yasağı anlamına gelen 'kalp atışı yasası'na karşı Başkan Joe Biden'ın yönetiminin itirazını değerlendiren Teksas'taki federal bir yargıç, yasağı askıya aldı. ABD Yüksek Mahkemesi nereye koşuyor?Teksas Kongresi'nin ardından Valisi'nin mayısta onayladığı yasa, ABD Yüksek Mahkemesi'nin izin vermesinin ardından, geçen ay yürürlüğe girmişti. Bu, önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın muhafazakar yargıçlar atadığı ABD Yüksek Mahkemesi'nin yasal kürtaj hakkını tesis eden ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini gösteren '1973 tarihli Roe Wade'e karşı' davasındaki tarihi kararını ihlal etmeye ve hatta bozmaya istekli olduğunun işareti olarak değerlendirilmişti. Bunun üzerine Biden yönetimi, 'federal hükümetin bir bütün olarak tüm cephelerde tepki vereceğini' açıklayıp geçen hafta federal mahkemeye başvurmuştu.Dolayısıyla yasallığı ve anayasaya uygunluğu tartışmalı kürtaj yasağı aleyhine Teksas federal yargıcı Robert Pittman'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi, Amerika Yurttaş Özgürlükleri Birliği (ACLU) tarafından "Bizi bekleyen uzun mücadelede önemli bir zafer" diye değerlendirildi. Yargıç: Benzeri görülmemiş saldırgan planTeksas'ın Cumhuriyetçi Partili hükümetinin hukuki mücadele devam ederken yasanın işlemeye devam etmesine izin vermesini istediği Yargıç Pittman, kararında şöyle dedi:"Eyalet, vatandaşları önemli ve köklü bir anayasal haktan mahrum etmek için benzeri görülmemiş ve saldırgan bir plan izleyerek bu tür bir uzlaşma hakkını kaybetti. Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren kadınların hayatlarını Anayasa tarafından korunan şekillerde kontrol etmeleri hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Diğer mahkemelerin bu sonuca varmaktan kaçınmanın yolunu bulup bulmayacağı kendilerinin bileceği iştir. Bu mahkeme, böylesine önemli bir haktan saldırgan şekilde mahrum etmeye bir gün daha izin vermeyecektir."Biden yönetimi memnunArdından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, kararı "Teksas eyaletinde kadınların anayasal haklarını yeniden tesis etmeye yönelik önemli bir adım" diye değerlendirerek şu uyarıyı yaptı:"Yasa, yalnızca Roe Wade'e karşı kapsamında tesis edilen güvenli ve yasal kürtaj hakkını açıkça ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda vatandaşların bu hakka müdahale etmesine ve bu sırada yargı denetiminden kaçmasına izin verecek bir plan oluşturuyor."Beyaz Saray: Bu daha başlangıç, mücadeleye devamPsaki, "Hem Teksas'ta hem de bu ülkedeki kadın haklarının şu anda saldırı altında olduğu birçok eyalette mücadele daha yeni başladı" ifadelerini kullandı.Kürtaj hakkı savunucularının kürtajların yüzde 85'ini engelleyeceğine dikkat çektiği Teksas'taki yasa, diğer Cumhuriyetçi eyaletlerdeki kalp atışı yasalarından farklı olarak, eyaleti uygulamakla yükümlü kılmak yerine, isteyen her yurttaşa, kürtaj yapan-yaptıranı dava etme yetkisi veriyor. Eyalet yasasının ülke çapında her bireye 'kürtaja yardım ve yataklık eden ve hatta kürtaj hastasına yardım etmeye niyet eden' herhangi birine dava açma yetkisi vermesi, "ev içi şiddet ve tecavüz krizlerinde rehberlik eden danışmanlar, kürtaj hastalarına borç veren aile üyeleri, randevuya giden bir arkadaş, kürtaj konusunda tarafsız tıbbi bilgi veren sağlık çalışanı, hatta klinik adresi veren birini de davalarla karşı karşıya bırakabilir". Bu, mahkum edilmemiş olması kaydıyla tecavüzcü ile yakınlarının da kurbana ve ona kürtaj sağlayanlara dava açmasına imkan tanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/washingtondan-teksastaki-kurtaj-yasagiyla-ilgili-aciklama-musamaha-gosterilmeyecek-1048676378.html
https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-adalet-bakanligi-tartismali-kurtaj-yasasi-nedeniyle-teksasa-dava-acti-1048778920.html
https://tr.sputniknews.com/20210520/teksastan-6-haftaya-varan-hamilelige-kurtaji-yasagi-yurttas-saglik-calisanina-tecavuzcu-kurbanina-1044549680.html
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abd, joe biden, teksas, cumhuriyetçi parti, itiraz, kürtaj yasağı, abd yüksek mahkemesi, abd adalet bakanlığı, karar, askıya alma, kadın, hamile

Biden'ın itirazını değerlendiren federal yargıç, Teksas'taki kürtaj yasağını askıya aldı

11:45 07.10.2021 (güncellendi: 12:15 07.10.2021)
© REUTERS / VERONICA CARDENASABD'nin Teksas eyaletinde kürtaj yasağına karşı kadınların protestosunda açılan 'Yasaklarınızı bedenlerimizden çekin' pankartı (2 Ekim 2021)
ABD'nin Teksas eyaletinde kürtaj yasağına karşı kadınların protestosunda açılan 'Yasaklarınızı bedenlerimizden çekin' pankartı (2 Ekim 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / VERONICA CARDENAS
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi Teksas eyaletinin tecavüz ya da ensest istisnasız 6 haftaya varan hamileliklerde kürtaj yasağına karşı Adalet Bakanlığı'nın açtığı davadan, yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Cumhuriyetçiler tarafından kalp atışı olan her doğmamış çocuğun hayatını kurtardığı söylenen, ancak kadının 6. haftada hamile olup olmadığını fark etmesinin zorluğundan ötürü tümden kürtaj yasağı anlamına gelen 'kalp atışı yasası'na karşı Başkan Joe Biden'ın yönetiminin itirazını değerlendiren Teksas'taki federal bir yargıç, yasağı askıya aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi nereye koşuyor?

Teksas Kongresi'nin ardından Valisi'nin mayısta onayladığı yasa, ABD Yüksek Mahkemesi'nin izin vermesinin ardından, geçen ay yürürlüğe girmişti. Bu, önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın muhafazakar yargıçlar atadığı ABD Yüksek Mahkemesi'nin yasal kürtaj hakkını tesis eden ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini gösteren '1973 tarihli Roe Wade'e karşı' davasındaki tarihi kararını ihlal etmeye ve hatta bozmaya istekli olduğunun işareti olarak değerlendirilmişti. Bunun üzerine Biden yönetimi, 'federal hükümetin bir bütün olarak tüm cephelerde tepki vereceğini' açıklayıp geçen hafta federal mahkemeye başvurmuştu.
Dolayısıyla yasallığı ve anayasaya uygunluğu tartışmalı kürtaj yasağı aleyhine Teksas federal yargıcı Robert Pittman'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi, Amerika Yurttaş Özgürlükleri Birliği (ACLU) tarafından "Bizi bekleyen uzun mücadelede önemli bir zafer" diye değerlendirildi.

Yargıç: Benzeri görülmemiş saldırgan plan

Teksas'ın Cumhuriyetçi Partili hükümetinin hukuki mücadele devam ederken yasanın işlemeye devam etmesine izin vermesini istediği Yargıç Pittman, kararında şöyle dedi:
"Eyalet, vatandaşları önemli ve köklü bir anayasal haktan mahrum etmek için benzeri görülmemiş ve saldırgan bir plan izleyerek bu tür bir uzlaşma hakkını kaybetti. Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren kadınların hayatlarını Anayasa tarafından korunan şekillerde kontrol etmeleri hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Diğer mahkemelerin bu sonuca varmaktan kaçınmanın yolunu bulup bulmayacağı kendilerinin bileceği iştir. Bu mahkeme, böylesine önemli bir haktan saldırgan şekilde mahrum etmeye bir gün daha izin vermeyecektir."

Biden yönetimi memnun

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, kararı "Teksas eyaletinde kadınların anayasal haklarını yeniden tesis etmeye yönelik önemli bir adım" diye değerlendirerek şu uyarıyı yaptı:
"Yasa, yalnızca Roe Wade'e karşı kapsamında tesis edilen güvenli ve yasal kürtaj hakkını açıkça ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda vatandaşların bu hakka müdahale etmesine ve bu sırada yargı denetiminden kaçmasına izin verecek bir plan oluşturuyor."
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
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Washington'dan Teksas'taki kürtaj yasağıyla ilgili açıklama: 'Müsamaha gösterilmeyecek'
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Beyaz Saray: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam

Psaki, "Hem Teksas'ta hem de bu ülkedeki kadın haklarının şu anda saldırı altında olduğu birçok eyalette mücadele daha yeni başladı" ifadelerini kullandı.
Kürtaj hakkı savunucularının kürtajların yüzde 85'ini engelleyeceğine dikkat çektiği Teksas'taki yasa, diğer Cumhuriyetçi eyaletlerdeki kalp atışı yasalarından farklı olarak, eyaleti uygulamakla yükümlü kılmak yerine, isteyen her yurttaşa, kürtaj yapan-yaptıranı dava etme yetkisi veriyor.
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
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ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı kürtaj yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı
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Eyalet yasasının ülke çapında her bireye 'kürtaja yardım ve yataklık eden ve hatta kürtaj hastasına yardım etmeye niyet eden' herhangi birine dava açma yetkisi vermesi, "ev içi şiddet ve tecavüz krizlerinde rehberlik eden danışmanlar, kürtaj hastalarına borç veren aile üyeleri, randevuya giden bir arkadaş, kürtaj konusunda tarafsız tıbbi bilgi veren sağlık çalışanı, hatta klinik adresi veren birini de davalarla karşı karşıya bırakabilir". Bu, mahkum edilmemiş olması kaydıyla tecavüzcü ile yakınlarının da kurbana ve ona kürtaj sağlayanlara dava açmasına imkan tanıyor.
ABD kürtaj yasaklarına karşı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2021
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Teksas'tan 6 haftaya varan hamileliğe kürtajı yasağı: Yurttaş sağlık çalışanına, tecavüzcü kurbanına dava açabilecek
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