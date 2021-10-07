https://tr.sputniknews.com/20211007/bogazici-universitesindeki-protestolarda-gozaltina-alinan-10-kisiden-2si-tutuklandi-1049596057.html

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci’ye yönelik protestolarda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T01:07+0300

2021-10-07T01:07+0300

2021-10-07T01:07+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

protesto

öğrenci

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044128592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cb2022fe2791a1f6278c47926b88e3f.jpg

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi, rektörlük binası önünde protesto eden 60’a yakın öğrenciden 10’u gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerden 3’ü emniyetten serbest bırakılmış, 7’si ise dün öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.Savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 öğrenciden 4’ü, adli kontrol şartıyla doğrudan serbest bırakılmış, 3’ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 öğrenciden biri yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si ise tutuklandı.Sözcü'nün haberine göre, gözaltına alınan öğrencilerin, rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin isim isim şikayet etmesi üzerine gözaltına alındıkları ileri sürüldü..CHP'li Kaftancıoğlu'ndan tepkiCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, “Yıllar önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenciler dekanı protesto etmiş yumurta yağmuruna tutmuş ve yanılmıyorsam arabasına da zarar vermişlerdi. Ertesi gün arkadaşlar, ‘Dekan bizi davet etti konuştuk, kibarlığı karşısında utandık hatta’ diyerek anlatmışlardı. Fark burada işte!” şekilde paylaşım yaparak, öğrencilerin tutuklanmalarına tepki gösterdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boğaziçi üniversitesi, protesto, öğrenci, tutuklama