https://tr.sputniknews.com/20211007/bosanma-tebligati-gelince-kalbine-ates-ederek-intihar-etti-1049599993.html

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti

Aydın'da ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini gören Rüstem A., kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T06:32+0300

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yaşam

aydın

nazilli

boşanma

boşanma davası

intihar

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. ile ayrı yaşamaya başladı.Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı. İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi. Olayı gören yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aydın

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aydın, nazilli, boşanma, boşanma davası, intihar