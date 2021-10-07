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https://tr.sputniknews.com/20211007/bosanma-tebligati-gelince-kalbine-ates-ederek-intihar-etti-1049599993.html
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti
Aydın'da ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini gören Rüstem A., kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T06:32+0300
2021-10-07T06:32+0300
2021-10-07T06:31+0300
yaşam
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nazilli
boşanma
boşanma davası
intihar
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. ile ayrı yaşamaya başladı.Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı. İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi. Olayı gören yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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aydın, nazilli, boşanma, boşanma davası, intihar
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti
Aydın'da ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini gören Rüstem A., kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. ile ayrı yaşamaya başladı.
Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya
boşanma davası açtı. İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi.
Olayı gören yakını, durumu
jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.