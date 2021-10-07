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Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerine su verebilmek için Boğazköy Barajı'nın kapakları tedbir amaçlı kapatılınca bölgede balık ölümleri yaşandı... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T21:20+0300
2021-10-07T21:22+0300
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bursa
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Boğazköy Barajı'ndan gelen suyun kapakları kapanınca bölgede balık ölümleri meydana geldi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş "Tarım arazilerine kontrollü su sağlanması için Boğazköy Barajı'nın kapakları kapanınca, Yenişehir'e bağlı bölgelerde balık ölümleri meydana geldi" dedi.Yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde dün gece tekrar su verildiğini belirten Aktaş, "Şu anda küresel ısınma nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Eğer baraj ve göletlerde yeteri kadar su olmazsa, tarımda üretim çok ciddi sıkıntı içine girecektir" diye konuştu.Ayrıca Yenişehir Kaymakamlığının, balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211002/sinopta-5-ton-balik-imha-edildi-1049466421.html
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bursa, ölü balık, balık

Bursa'da balık ölümlerine soruşturma

21:20 07.10.2021 (güncellendi: 21:22 07.10.2021)
© İHAYeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu
Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© İHA
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerine su verebilmek için Boğazköy Barajı'nın kapakları tedbir amaçlı kapatılınca bölgede balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Boğazköy Barajı'ndan gelen suyun kapakları kapanınca bölgede balık ölümleri meydana geldi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş "Tarım arazilerine kontrollü su sağlanması için Boğazköy Barajı'nın kapakları kapanınca, Yenişehir'e bağlı bölgelerde balık ölümleri meydana geldi" dedi.
Yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde dün gece tekrar su verildiğini belirten Aktaş, "Şu anda küresel ısınma nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Eğer baraj ve göletlerde yeteri kadar su olmazsa, tarımda üretim çok ciddi sıkıntı içine girecektir" diye konuştu.
Ayrıca Yenişehir Kaymakamlığının, balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
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