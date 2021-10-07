Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211007/cami-avlusunda-dilencilerin-yer-kavgasini-vatandaslar-ayirdi-1049626693.html
Cami avlusunda dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
Cami avlusunda dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
Şanlıurfa'da tarihi caminin avlusunda bir grup dilenci tartışmaya başladı. Dilencilerin cami avlusunda yer kavgası ettiği anlaşılırken olayı çevredeki... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T22:35+0300
2021-10-07T22:35+0300
türkiye
şanlıurfa
kavga
dilenci
eyyübiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049626469_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_2e566a27a69ce0c5688477f5d9dc2cd7.jpg
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Ulu Camide sürekli aynı yerde dilencilik yapan yaşlı bir kadın, başka dilencilerin de aynı yere gelmesi üzerine tepki gösterdi. Gelen şahısların başka yerde dilenmesini isteyen yaşlı kadın, bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti. Yeni gelen şahısların kalkıp gitmesini isteyen yaşlı kadın ile diğer şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yaşlı kadın diğer dilencilerin üzerine yürüyerek kavga etmeye başladı. Bunun üzerine vatandaşlar, araya girip tarafları ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, dilencileri toplayarak karakola götürdü.Dilencilerin sürekli bölgede kavga ettiklerini söyleyen bölge esnaflarından İbrahim Halil Şenbar, şöyle konuştu:“Her gün burada iki, üç defa kavga oluyor. Buraya gelen yabancı uyruklu bir kadın ve bir yaşlı adamdır. Her gün buraya gelip dileniyorlar. Buradaki yaşlı kadın, yaşlı bir adamı defalarca dövdü. Biz elinden alıp kurtardık. Allah rızası için devlet yetkilileri buna bir el atsın. Bu alana yabancı turist geliyor. Bu bizim Şanlıurfa için eksi bir olaydır. Dilenciler burayı sanki mesken tutmuşlar gibi, babalarının malıymış gibi bir de rant için kavga ediyorlar. Bu alan benim, bu alan senin diyerek kavga ediyor. Biz burada cami yönetimi olarak, esnaf olarak, cemaat olarak biz bu olaydan şikayetçiyiz”
türkiye
şanlıurfa
eyyübiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049626469_290:0:1711:1066_1920x0_80_0_0_b8b7a29952f71356217435fd0ccebd9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, kavga, dilenci, eyyübiye

Cami avlusunda dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı

22:35 07.10.2021
© İHA / AHMET KOLSUZŞanlıurfa'da tarihi caminin avlusunda bir grup dilenci tartışmaya başladı
Şanlıurfa'da tarihi caminin avlusunda bir grup dilenci tartışmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© İHA / AHMET KOLSUZ
Abone ol
Şanlıurfa'da tarihi caminin avlusunda bir grup dilenci tartışmaya başladı. Dilencilerin cami avlusunda yer kavgası ettiği anlaşılırken olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Ulu Camide sürekli aynı yerde dilencilik yapan yaşlı bir kadın, başka dilencilerin de aynı yere gelmesi üzerine tepki gösterdi.
Gelen şahısların başka yerde dilenmesini isteyen yaşlı kadın, bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti. Yeni gelen şahısların kalkıp gitmesini isteyen yaşlı kadın ile diğer şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada yaşlı kadın diğer dilencilerin üzerine yürüyerek kavga etmeye başladı. Bunun üzerine vatandaşlar, araya girip tarafları ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, dilencileri toplayarak karakola götürdü.
Dilencilerin sürekli bölgede kavga ettiklerini söyleyen bölge esnaflarından İbrahim Halil Şenbar, şöyle konuştu:
Her gün burada iki, üç defa kavga oluyor. Buraya gelen yabancı uyruklu bir kadın ve bir yaşlı adamdır. Her gün buraya gelip dileniyorlar. Buradaki yaşlı kadın, yaşlı bir adamı defalarca dövdü. Biz elinden alıp kurtardık. Allah rızası için devlet yetkilileri buna bir el atsın. Bu alana yabancı turist geliyor. Bu bizim Şanlıurfa için eksi bir olaydır. Dilenciler burayı sanki mesken tutmuşlar gibi, babalarının malıymış gibi bir de rant için kavga ediyorlar. Bu alan benim, bu alan senin diyerek kavga ediyor. Biz burada cami yönetimi olarak, esnaf olarak, cemaat olarak biz bu olaydan şikayetçiyiz
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:55Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi
22:52CDU'nun Genel Başkanı Laschet: Ülkem için geri çekilmeye hazırım
22:49Hakem atamaları için gizli toplantı
22:42ABD Dışişleri: Rusya’yla İran konulu işbirliğimiz yapıcı
22:39Ekrem İmamoğlu'ndan Squid Game temalı eğitim desteği paylaşımı
22:38Gökçeada Belediye Meclisi’nden Yıldız Koy kararı
22:35Cami avlusunda dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
22:31Amerikalıların medyaya güveni, tarihin ikinci en düşük seviyesini gördü
22:16Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu
22:12Kağıthane'de zabıta memurları seyyar satıcıyı darp etti
22:08AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar
22:00Şahan Gökbakar, 'İmamoğlu' soyadını görünce duraksayan ve okumayan TRT Spor spikerini tiye aldı
21:42Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı
21:35Tunus Cumhurbaşkanı Said, Merkez Bankası Başkanı ile ülkenin mali durumunu görüştü
21:3118 eski NBA oyuncusuna dolandırıcılık suçlaması
21:26Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü
21:20Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
21:12Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
21:10Evinde kurduğu serada GDO’lu kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı
21:02Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı