https://tr.sputniknews.com/20211007/cami-avlusunda-dilencilerin-yer-kavgasini-vatandaslar-ayirdi-1049626693.html

Cami avlusunda dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı

Cami avlusunda dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı

Şanlıurfa'da tarihi caminin avlusunda bir grup dilenci tartışmaya başladı. Dilencilerin cami avlusunda yer kavgası ettiği anlaşılırken olayı çevredeki... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:35+0300

2021-10-07T22:35+0300

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türkiye

şanlıurfa

kavga

dilenci

eyyübiye

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Ulu Camide sürekli aynı yerde dilencilik yapan yaşlı bir kadın, başka dilencilerin de aynı yere gelmesi üzerine tepki gösterdi. Gelen şahısların başka yerde dilenmesini isteyen yaşlı kadın, bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti. Yeni gelen şahısların kalkıp gitmesini isteyen yaşlı kadın ile diğer şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yaşlı kadın diğer dilencilerin üzerine yürüyerek kavga etmeye başladı. Bunun üzerine vatandaşlar, araya girip tarafları ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, dilencileri toplayarak karakola götürdü.Dilencilerin sürekli bölgede kavga ettiklerini söyleyen bölge esnaflarından İbrahim Halil Şenbar, şöyle konuştu:“Her gün burada iki, üç defa kavga oluyor. Buraya gelen yabancı uyruklu bir kadın ve bir yaşlı adamdır. Her gün buraya gelip dileniyorlar. Buradaki yaşlı kadın, yaşlı bir adamı defalarca dövdü. Biz elinden alıp kurtardık. Allah rızası için devlet yetkilileri buna bir el atsın. Bu alana yabancı turist geliyor. Bu bizim Şanlıurfa için eksi bir olaydır. Dilenciler burayı sanki mesken tutmuşlar gibi, babalarının malıymış gibi bir de rant için kavga ediyorlar. Bu alan benim, bu alan senin diyerek kavga ediyor. Biz burada cami yönetimi olarak, esnaf olarak, cemaat olarak biz bu olaydan şikayetçiyiz”

türkiye

şanlıurfa

eyyübiye

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şanlıurfa, kavga, dilenci, eyyübiye