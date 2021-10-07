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Çanakkale'de aralarında yavruların da olduğu çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü
Çanakkale'de aralarında yavruların da olduğu çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunduğu çok sayıda kedi zehirlenerek... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T23:27+0300
2021-10-07T23:42+0300
türkiye
kedi
zehirlenme
öldürme
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Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4’üncü Sokak’ta hayvanseverlerin baktığı, aralarında yavruların da bulunduğu birçok kedi zehirlenerek öldürüldü.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat, konuya dair şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211002/nokta-sosyal-medyada-fenomen-oldu-bayginlik-gecirme-numarasi-yapip-musterilere-mama-aldiriyor-1049462561.html
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kedi, zehirlenme, öldürme

Çanakkale'de aralarında yavruların da olduğu çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

23:27 07.10.2021 (güncellendi: 23:42 07.10.2021)
© DHAYavru kedileri zehirlediler
Yavru kedileri zehirlediler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından aralarında yavruların da bulunduğu çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanseverlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4’üncü Sokak’ta hayvanseverlerin baktığı, aralarında yavruların da bulunduğu birçok kedi zehirlenerek öldürüldü.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.
Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat, konuya dair şunları söyledi:
"Bugün canımız çok yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sokaklarda yaşam savaşı veren minicik canlardan ne istediniz. Şu soğuk günlerde sıcak bir araba kaportası arayıp bir damlacık canlarını korumaya çalışan zavallılara elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı. O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını. Yazıklar olsun, insan kılıklı caniler. Bazen insan olmaktan utanıyorum. Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun için de olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete ya da bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum."
Kedi Nokta - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
YAŞAM
Sosyal medyada 'dilenci kedi' olarak bilinen Nokta günde 10 öğün yemek yiyor
2 Ekim, 17:56
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