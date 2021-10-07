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https://tr.sputniknews.com/20211007/cavusoglu-tarihinde-somurgecilik-gibi-kara-lekesi-olmayan-turkiyeyi-tartisma-icine-cekmek-yanlis-1049611904.html
Çavuşoğlu: Tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi tartışma içine çekmek yanlış
Çavuşoğlu: Tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi tartışma içine çekmek yanlış
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, (Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T14:29+0300
2021-10-07T14:29+0300
2021-10-07T14:29+0300
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emmanuel macron
Çavuşoğlu: Tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi tartışma içine çekmek yanlış
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, (Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" dedi.