Çavuşoğlu: Tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi tartışma içine çekmek yanlış

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, (Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" dedi.