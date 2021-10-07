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https://tr.sputniknews.com/20211007/cavusoglundan-macrona-soyleyeceklerini-yuzumuze-soylesin--1049611935.html
Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin
Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili, "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T14:31+0300
2021-10-07T14:50+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
fransa
türkiye
emmanuel macron
sömürge
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile baş başa görüştü, ardından da basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti.Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alarak söylediği sözlere tepki gösterdi ve "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" dedi. Macron'un açıklamalarının, Fransa'da yaklaşan seçimler dolayısıyla yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu ayrıca, "Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşmak konusunda hem fikirdik, bu açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadesini de kullandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" açıklamasında da bulundu.
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mevlüt çavuşoğlu, fransa, türkiye, emmanuel macron, sömürge

Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

14:31 07.10.2021 (güncellendi: 14:50 07.10.2021)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili, "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile baş başa görüştü, ardından da basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti.
Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alarak söylediği sözlere tepki gösterdi ve "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" dedi. Macron'un açıklamalarının, Fransa'da yaklaşan seçimler dolayısıyla yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu ayrıca, "Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşmak konusunda hem fikirdik, bu açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadesini de kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" açıklamasında da bulundu.
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