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Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT olarak satışa sundu. Yılmaz, 5 Ethereum'a kadar teklif almış durumda. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T11:37+0300
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Cem Yılmaz, yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, bir platform üzerinden satacağını duyurdu. Ünlü komedyen, konuyla ilgili açıklamalarında "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil" ifadelerini kullandı.Webtekno'nun haberine göre, Cem Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'ler, OpenSea isimli bir platformda sergileniyor. Şu ana kadar 3 adet olan NFT'lerin sayısının, önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.
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cem yılmaz, satış, nft

Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı

11:37 07.10.2021
© TwitterCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Twitter
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT olarak satışa sundu. Yılmaz, 5 Ethereum'a kadar teklif almış durumda.
Cem Yılmaz, yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, bir platform üzerinden satacağını duyurdu. Ünlü komedyen, konuyla ilgili açıklamalarında "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Webtekno'nun haberine göre, Cem Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'ler, OpenSea isimli bir platformda sergileniyor. Şu ana kadar 3 adet olan NFT'lerin sayısının, önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.
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