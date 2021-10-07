Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Her mahalleye yürüme mesafesinde cami yapacağız

‘Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu’ tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocukların camide sosyalleşeceğini söyledi ve "Her mahalleye yürüme mesafesinde cami yapacağız. Şehrin merkezine camiyi oturtup çevresinde şehirleşeceğiz. Gençlerin, çocukların aktivite yapacağı camiler olacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz” dedi.
‘Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu’ tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocukların camide sosyalleşeceğini söyledi ve "Her mahalleye yürüme mesafesinde cami yapacağız. Şehrin merkezine camiyi oturtup çevresinde şehirleşeceğiz. Gençlerin, çocukların aktivite yapacağı camiler olacak" dedi.