https://tr.sputniknews.com/20211007/ciaden-cine-karsi-adim-1049614313.html

CIA'den Çin'e karşı adım

CIA'den Çin'e karşı adım

CIA Direktörü William Burns, teşkilatın Çin'den algılanan tehditlere karşı koymak için bir 'misyon merkezi' kurduğunu duyurdu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T15:44+0300

2021-10-07T15:44+0300

2021-10-07T15:44+0300

dünya

abd

çin

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049614286_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1caa73c0c3d0ef2aac4763aeef365d8b.jpg

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, teşkilatın Pekin'den gelen 'tehditlere' karşı bir misyon merkezi kurduğunu bildirdi.CIA tarafından yayınlanan bildiride, merkezin 'Çin Halk Cumhuriyeti'nin teşkil ettiği ve teşkilatın tüm görev alanlarını kesen küresel zorlukla mücadele için kurulduğu' belirtildi.Daha önce basında, CIA'in başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü ya da ikili oynadığı iddiası yer almıştı.New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, çok sayıda muhbirin yakalanmasında yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211006/cin-medyasindan-ucuncu-dunya-savasi-her-an-tetiklenebilir-uyarisi-1049566281.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, cia