https://tr.sputniknews.com/20211007/cocuklarinin-gozu-onunde-komsularini-olduren-sanik-elini-beline-atinca-silahi-var-zannettim-1049621323.html

Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim

Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim

Konya'da, market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen ve eşi Abdullah Koçak'ı evlerinin önünde, çocukları pencereden bakarken tabancayla vurarak öldüren... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T19:04+0300

2021-10-07T19:04+0300

2021-10-07T19:09+0300

türkiye

çocuk

komşu

cinayet

market

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049621297_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_fc17664895e80a0f902358c8375a0b5b.jpg

Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi.Çiftin oğlu 11 yaşındaki İsmail Mete Koçak ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak’ın cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak’ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.'Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım'Özkan Can, polisteki ilk ifadesinde ''Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi. Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Tutuklu Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Can, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, taraf avukatları ve Abdullah Koçak'ın annesi Şerife, babası Fikri ve kardeşi Aziz koçak mahkemede hazır bulundu. Özkan Can, mahkemedeki savunmasında 2019 yılında yurt dışında çalıştığı sırada Gonca Pekşen'in kendisine mesaj attığını belirterek şunları söyledi:Öldürülen Abdullah Koçak'ın annesi Şerife ve babası Fikri Koçak, sanığın savunmasını kabul etmediklerini şikayetçi olduklarını söyledi.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk, komşu, cinayet, market