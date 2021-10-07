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Cudi Dağı'na 'gazella gazella' türü 40 ceylan bırakıldı
Cudi Dağı'na 'gazella gazella' türü 40 ceylan bırakıldı
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 40 ceylan Cudi Dağı'nda doğal ortamına bırakıldı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T19:45+0300
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yaşam
ceylan
cudi dağı
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Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 40 ceylan, düzenlenen törenle Cudi Dağı'na bırakıldı. Geçen yıl da 50 ceylan Cudi Dağı’na bırakılmıştı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yavrulayan ceylanlar ile birlikte sayısı 65'e ulaşan ceylanlara ek olarak bugün 40 ceylan Cudi Dağı’na salıverildi. 20’si erkek 20’si dişi olan ceylanlar kapıların açılması hızlı bir şekilde Cudi Dağı’na doğru yol aldı.Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şunları söyledi:
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ceylan, cudi dağı, gazella gazella

Cudi Dağı'na 'gazella gazella' türü 40 ceylan bırakıldı

19:45 07.10.2021 (güncellendi: 19:52 07.10.2021)
© DHAGazella gazella
Gazella gazella - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 40 ceylan Cudi Dağı'nda doğal ortamına bırakıldı.
Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 40 ceylan, düzenlenen törenle Cudi Dağı'na bırakıldı. Geçen yıl da 50 ceylan Cudi Dağı’na bırakılmıştı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yavrulayan ceylanlar ile birlikte sayısı 65'e ulaşan ceylanlara ek olarak bugün 40 ceylan Cudi Dağı’na salıverildi. 20’si erkek 20’si dişi olan ceylanlar kapıların açılması hızlı bir şekilde Cudi Dağı’na doğru yol aldı.
Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa ceylan yetiştirme çiftliğinde yetiştirilen 50 ceylanı Cudi Dağı'na bırakmıştık. Geçen süre zarfında gördük ki, ceylanlar burada yaşamlarını son derece iyi bir şekilde devam ettirdiler ve bunun doğal bir göstergesi olarak yavruladılar, çoğaldılar ve o sayı 65'e çıktı. Bugün de Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde 40 ceylanı doğayla buluşturmak üzere bir araya geldik. Dolayısıyla toplam sayı bir yıl içerisinde 105'e ulaştı. Bu ceylanların yarısı dişi yarısı erkek olmak üzere doğayla buluştu. Cudi dağımız, biyolojik çeşitliliği ile hayvan çeşitliliği itibari ile son derece zengin. Bu nedenledir ki burayla ilgili milli park projesini geçen yıl başlattık."
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