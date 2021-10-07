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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yle görüştü. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T21:26+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.Destici'yi, partiye gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Destici, görüşmenin ardından AK Parti'den ayrıldı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü

21:26 07.10.2021
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.
Destici'yi, partiye gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Destici, görüşmenin ardından AK Parti'den ayrıldı.
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