https://tr.sputniknews.com/20211007/danimarka-kalp-kasi-iltihabi-riski-nedeniyle-moderna-asisinin-cocuklarda-kullanimini-askiya-aldi-1049598099.html

Danimarka, kalp kası iltihabı riski nedeniyle Moderna aşısının çocuklarda kullanımını askıya aldı

Danimarka, kalp kası iltihabı riski nedeniyle Moderna aşısının çocuklarda kullanımını askıya aldı

Danimarka, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kardiyovasküler (Kalp damar hastalığı) yan etkilerine dair raporların ardından genç yaş grupları için... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T03:03+0300

2021-10-07T03:03+0300

2021-10-07T03:03+0300

koronavirüs

danimarka

koronavirüs

koronavirüs aşısı

moderna

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Danimarka tarafından yapılan açıklamada, “ihtiyatlılık ilkesine” göre 18 yaşın altındaki kişilere Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı alındığı belirtilerek, “Ön verilerde, Moderna ile aşı yapıldığında kalp kası iltihabı riskinin arttığına dair bir şüphe var” denildi.Pfizer/BioNTech aşısını 12-17 yaş arası kişilerin aşılanması için ana seçenek olarak kullanan Danimarka, henüz yayınlanmamış bir İskandinav çalışmasından elde edilen verilere atıfta bulunarak, daha fazla değerlendirme için verilerin Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) gönderileceğini aktardı. Nihai verilerin bir ay içinde çıkmasının beklendiği açıklandı.İsveç tarafından yapılan açıklamada, Moderna aşısına dair raporlarda aşılanmış gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) artışına işaret edilerek, 30 yaş altı kişilerde aşının kullanımının askıya alındığı bildirilmişti. Açıklamada ayrıca, bu riskin çok düşük olduğu kaydedilmişti.'Koronavirüse yakalananlar için kalp kası iltihabı riski önemli ölçüde artar'Moderna sözcüsü, Danimarka ve İsveç’teki sağlık düzenleyicilerinin nadir görülen miyokardit ve perikardit riski nedeniyle aşının genç bireylerde kullanımını durdurma kararlarından haberdar olduğunu aktararak, “Bunlar tipik olarak hafif vakalardır ve bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra kısa sürede iyileşme eğilimindedir. Kovid-19’a yakalananlar için miyokardit riski önemli ölçüde artar ve aşı bundan korunmanın en iyi yoludur” dedi.Henüz tamamlanmamış ABD merkezli araştırmaya göre, 20 yaş altındaki genç erkeklerin Kovid-19’a yakalandıktan sonra miyokardit ihtimali aşılanmışlara kıyasla 6 kat daha fazla olduğu belirtildi.

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danimarka, koronavirüs, koronavirüs aşısı, moderna