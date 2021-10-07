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https://tr.sputniknews.com/20211007/demiroren-medya-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-aciliyor-1049613381.html
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk adımı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Demirören Medya arasında imzalanan protokolle atıldı. Protokol imza... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T15:08+0300
2021-10-07T15:08+0300
türkiye
demirören grubu
lise
medya
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi mesleğinde en donanımlı gençleri yetiştirmek üzere, akademik eğitimi ilgili sektörlerle buluşturarak hayata geçirdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne bir yenisi daha katılıyor. Savunma, bilişim, uçak bakımı, siber güvenlik ve denizcilik alanlarında Türkiye'nin önde gelen kurumlarının içinde konumlanan bu 'ezber bozan' okullara, medya alanında da Demirören Medya öncülük ediyor. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya bünyesinde açılıyor.Demirören Medya Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin'nin ilk adımı olan protokol imza töreni, 7 Ekim Perşembe günü Pera Palace Otel'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın katıldığı imza töreninde okulla ilgili bilgiler ve hedefler paylaşıldı.'Yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılı'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende yaptığı konuşmasında, "Biz, okulların ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 salgını sürecinde öğrendik. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri, sosyal gelişimleri, duygusal gelişimleri, ortak hareket edebilme kabiliyetleri, kültür, sanat ve sporla ilgili, bireysel gelişimleriyle ilgili çok sayıda katkıyı sunan ortamlardı okullar. Biz, bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik. Gelinen noktada da sıkıntısız şekilde süreç devam ediyor. İnşallah aynı kararlılıkla aşı, PCR testleri, maske, temizlik kurallarına dikkat ederek sonuna kadar okulları açık tutma kararlılığımızın arkasında kalmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki en büyük avantajımız çok öğretmenlerimizin aşılanma oranıdır. Artık birinci doz aşı oranından bahsetmiyorum. Türkiye'de öğretmenlerimizin 2 doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 85'tir. Bir de aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan yüzde 5'lik öğretmen dilimini dikkate aldığımızda yaklaşık yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılıdır. Emin olun öğretmenlerimizin bu aşı oranı, Kıta Avrupası'nda örnek aldığımız çoğu ülkenin çok çok üzerindedir" dedi.'Türkiye'de ilk olmaz özelliği taşıyor'Mahmut Özer, "Döner sermaye kapsamındaki 3 bin 574 mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki üretim ve hizmet sunma kapasitesinden elde edilen gelir 2018 yılında 217 milyon lirayken, 2020 yılında 503 milyon liraya çıktı. 2021 yılındaki hedefimiz 1 milyar TL. Amacımız öğrencilerin el becerilerini güçlendirirken, üretim ve hizmet sektöründe aktif olarak çalışırken, aynı zamanda eğitimlerine devam ederken, daha mezun olmadan asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamaktır. 2022 yılı sonunda tüm mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerimizin her ay 9, 10, 11 ve 12. sınıfta asgari ücret alabilme imkanını inşallah getireceğiz" dedi.Bakan Özer, "Demirören Medya Grubu ile yapılan işbirliğimiz kapsamında açılacak olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler sektöre hazırlanacak. İki yabancı dil bilen, küreselleşen dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik dinamikleri anlayan, yorumlayabilen, konvansiyonel medyanın yanı sıra dijital gazetecilik ve iletişim alanında çalışacak yeterlikte insan kaynağını yetiştireceğiz. Bu anlamda bu iş birliği alanında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören ailesine ve ailenin bütün fertlerine teşekkür ederek, "Medeniyetimizin hülasası olan İstanbul olmak üzere, eğitim, kültür, sanat, sosyal her alanda iyilik hizmeti olarak attıkları imzalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.'Gençlere yatırım yapmanın önemine inandık'Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türkiye'nin en büyük medya organizasyonu olarak görevimizi hakkıyla devam ettirmek için mesleğe donanımlı gençler yetiştirmenin de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Babam Erdoğan Demirören ve ondan öğrendiklerimizle tüm Demirören ailesi olarak gençlere yatırım yapmanın önemine daima inandık. Bu inançla ilk adımımızı 1980 yılında Ata Koleji'ni bünyemize katarak yaptık. İlkeli eğitim anlayışımızla 41 yılda yaklaşık 3 bin mezun vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.Yıldırım Demirören, bugün heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Günümüzde medya sektörü hem yeni teknolojiler hem de toplumun farklılaşan haber alma yöntemleriyle ve ihtiyaçları değişmiş ve gelişmiştir. Mesleğin ilkeleri ve özü aynı kalsa da mecraları ve araçları çeşitlenmiştir. Bu mesleğin hakettiği şekilde yapılması için çağı yakalayan, yabancı dil bilen, yeni medyayı takip eden dünya çapında gazetecilik yapabilecek gençlerin yetiştirilmesi konusunda hem fikiriz. İşte bizim de hedefimiz medyanın dinamiklerini erken yaşlarda gözleme şansı yakalamalarını sağlayarak vizyoner, pırıl pırıl gençler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay konuşmaların ardından protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür plaketini takdim etti.Geleceğin gazetecileri2022 yılında eğitim ve öğretime başlaması planlanan okulda 4 yıllık lise eğitiminden önce 1 yıl da yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Okulda gazetecilik, radyo-televizyon, internet yayıncılığı üzerine eğitim verilecek. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, haberciliğin temellerinden teknolojinin verimli kullanılmasına kadar hem mesleğin hem günümüzün gerektirdiği zengin bir müfredatla çağı yakalayan, dünya çapında genç medya mensupları yetiştirecek.Sektörün önemli isimleri ders verecekYönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte Demirören Medya yöneticilerinin de bulunacağı Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim vereceği yerle de ayrıcalıklı olacak. Sınıflar, Türkiye'nin en büyük gazetelerinin, televizyonlarının, radyolarının, internet sitelerinin içinde yer aldığı Demirören Medya Center'da kurulacak. Öğrenciler akademik eğitimleri boyunca sektörün deneyimli isimleriyle derslere girecek, yine 'işin ustalarıyla' birlikte staj da yaparak mesleklerini 'yerinde' öğrenecekler.Gençlere istihdam sağlayacakDevlet lisesi olarak eğitim verecek okul, LGS ile öğrenci alacak. Aynı zamanda pansiyon sistemiyle de öğrenci kabul edecek. Başarılı öğrencilere burs ve okul sonrası istihdam olanakları da sağlanacak.
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demirören grubu, lise, medya

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor

15:08 07.10.2021
© DHADemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk adımı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Demirören Medya arasında imzalanan protokolle atıldı. Protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi mesleğinde en donanımlı gençleri yetiştirmek üzere, akademik eğitimi ilgili sektörlerle buluşturarak hayata geçirdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne bir yenisi daha katılıyor. Savunma, bilişim, uçak bakımı, siber güvenlik ve denizcilik alanlarında Türkiye'nin önde gelen kurumlarının içinde konumlanan bu 'ezber bozan' okullara, medya alanında da Demirören Medya öncülük ediyor. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya bünyesinde açılıyor.
Demirören Medya Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin'nin ilk adımı olan protokol imza töreni, 7 Ekim Perşembe günü Pera Palace Otel'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın katıldığı imza töreninde okulla ilgili bilgiler ve hedefler paylaşıldı.

'Yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende yaptığı konuşmasında, "Biz, okulların ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 salgını sürecinde öğrendik. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri, sosyal gelişimleri, duygusal gelişimleri, ortak hareket edebilme kabiliyetleri, kültür, sanat ve sporla ilgili, bireysel gelişimleriyle ilgili çok sayıda katkıyı sunan ortamlardı okullar. Biz, bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik. Gelinen noktada da sıkıntısız şekilde süreç devam ediyor. İnşallah aynı kararlılıkla aşı, PCR testleri, maske, temizlik kurallarına dikkat ederek sonuna kadar okulları açık tutma kararlılığımızın arkasında kalmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki en büyük avantajımız çok öğretmenlerimizin aşılanma oranıdır. Artık birinci doz aşı oranından bahsetmiyorum. Türkiye'de öğretmenlerimizin 2 doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 85'tir. Bir de aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan yüzde 5'lik öğretmen dilimini dikkate aldığımızda yaklaşık yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılıdır. Emin olun öğretmenlerimizin bu aşı oranı, Kıta Avrupası'nda örnek aldığımız çoğu ülkenin çok çok üzerindedir" dedi.

'Türkiye'de ilk olmaz özelliği taşıyor'

Mahmut Özer, "Döner sermaye kapsamındaki 3 bin 574 mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki üretim ve hizmet sunma kapasitesinden elde edilen gelir 2018 yılında 217 milyon lirayken, 2020 yılında 503 milyon liraya çıktı. 2021 yılındaki hedefimiz 1 milyar TL. Amacımız öğrencilerin el becerilerini güçlendirirken, üretim ve hizmet sektöründe aktif olarak çalışırken, aynı zamanda eğitimlerine devam ederken, daha mezun olmadan asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamaktır. 2022 yılı sonunda tüm mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerimizin her ay 9, 10, 11 ve 12. sınıfta asgari ücret alabilme imkanını inşallah getireceğiz" dedi.
Bakan Özer, "Demirören Medya Grubu ile yapılan işbirliğimiz kapsamında açılacak olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler sektöre hazırlanacak. İki yabancı dil bilen, küreselleşen dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik dinamikleri anlayan, yorumlayabilen, konvansiyonel medyanın yanı sıra dijital gazetecilik ve iletişim alanında çalışacak yeterlikte insan kaynağını yetiştireceğiz. Bu anlamda bu iş birliği alanında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören ailesine ve ailenin bütün fertlerine teşekkür ederek, "Medeniyetimizin hülasası olan İstanbul olmak üzere, eğitim, kültür, sanat, sosyal her alanda iyilik hizmeti olarak attıkları imzalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

'Gençlere yatırım yapmanın önemine inandık'

Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türkiye'nin en büyük medya organizasyonu olarak görevimizi hakkıyla devam ettirmek için mesleğe donanımlı gençler yetiştirmenin de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Babam Erdoğan Demirören ve ondan öğrendiklerimizle tüm Demirören ailesi olarak gençlere yatırım yapmanın önemine daima inandık. Bu inançla ilk adımımızı 1980 yılında Ata Koleji'ni bünyemize katarak yaptık. İlkeli eğitim anlayışımızla 41 yılda yaklaşık 3 bin mezun vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Yıldırım Demirören, bugün heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Günümüzde medya sektörü hem yeni teknolojiler hem de toplumun farklılaşan haber alma yöntemleriyle ve ihtiyaçları değişmiş ve gelişmiştir. Mesleğin ilkeleri ve özü aynı kalsa da mecraları ve araçları çeşitlenmiştir. Bu mesleğin hakettiği şekilde yapılması için çağı yakalayan, yabancı dil bilen, yeni medyayı takip eden dünya çapında gazetecilik yapabilecek gençlerin yetiştirilmesi konusunda hem fikiriz. İşte bizim de hedefimiz medyanın dinamiklerini erken yaşlarda gözleme şansı yakalamalarını sağlayarak vizyoner, pırıl pırıl gençler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay konuşmaların ardından protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür plaketini takdim etti.

Geleceğin gazetecileri

2022 yılında eğitim ve öğretime başlaması planlanan okulda 4 yıllık lise eğitiminden önce 1 yıl da yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Okulda gazetecilik, radyo-televizyon, internet yayıncılığı üzerine eğitim verilecek. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, haberciliğin temellerinden teknolojinin verimli kullanılmasına kadar hem mesleğin hem günümüzün gerektirdiği zengin bir müfredatla çağı yakalayan, dünya çapında genç medya mensupları yetiştirecek.

Sektörün önemli isimleri ders verecek

Yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte Demirören Medya yöneticilerinin de bulunacağı Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim vereceği yerle de ayrıcalıklı olacak. Sınıflar, Türkiye'nin en büyük gazetelerinin, televizyonlarının, radyolarının, internet sitelerinin içinde yer aldığı Demirören Medya Center'da kurulacak. Öğrenciler akademik eğitimleri boyunca sektörün deneyimli isimleriyle derslere girecek, yine 'işin ustalarıyla' birlikte staj da yaparak mesleklerini 'yerinde' öğrenecekler.

Gençlere istihdam sağlayacak

Devlet lisesi olarak eğitim verecek okul, LGS ile öğrenci alacak. Aynı zamanda pansiyon sistemiyle de öğrenci kabul edecek. Başarılı öğrencilere burs ve okul sonrası istihdam olanakları da sağlanacak.
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