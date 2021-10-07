Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Salgın döneminde tüm dünya küçülürken ülkemiz büyüdü
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211007/doc-dr-umit-savasci-kovid-19-gecirenlerin-beyninde-kuculme-tespit-edildi-1049606263.html
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi
Ankara'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İngiltere'de yapılan araştırmayla Kovid-19 geçirenlerin beyinlerinde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:13+0300
2021-10-07T12:13+0300
koronavirüs
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049605954_0:14:631:368_1920x0_80_0_0_2fde655392faa913e5579d3c7c6e6d75.jpg
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Kovid-19'un etkilerine yönelik İngiltere'de çok önemli çalışma yapıldığını belirtti. Savaşçı, "Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini hem konuşmuştuk. Beyinde 'gri cevher' dediğimiz 'hipotalamus' dediğimiz yer önemli bir merkezi içine alan bir bölge. 45 milyonluk İngiltere'de yapılan veri tabanı taramalarında özellikle emar bulgularında Kovid-19 geçiren hastaların beyinlerinde 'gri cevher'de bir küçülme ve hücre ölümü tespit etmişler. Bu açıkçası ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilecek bir gelişme" dedi.'Aşı en önemli silahımız'Doç. Dr. Savaşçı, Kovid-19'a karşı aşı olunması ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Bu konuda bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ben de 3 doz Biontech aşılıyım; ama yine de maskemi 2 kat takıyorum. El hijyenine ve mesafeme dikkat ediyorum. Dolayısıyla insanlar aşı yaptırdıktan sonra her şey bitmiş gibi düşünmesinler. 4 doz aşı yaptırıp klinikte takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Tabi ki aşı yaptırmanın büyük bir avantajı var. Bu hastalarımız yüzde 90'ın üzerinde yoğun bakıma girmiyorlar. Klinikte takip edip evlerine gönderiyoruz. Dolayısıyla aşı buradaki en önemli silahımız oluyor. Tabi ülkemizde de bizim emar çektirdiğimiz vakalarımız oldu nörolojik tutulum anlamında; ama hem emar cihazının dezenfeksiyonu ve bulaş riski açısından ne yazık ki ülkemizde çok geniş tabanlı bir çalışma boyutunda şu ana kadar yapılmadığını biliyorum ama yürütülen çalışmalar mutlaka vardır ve bunların sonuçları açıklanır" diye konuştu.'Gebeler 12. haftadan sonra aşı olsun'Doç. Dr. Savaşçı, çocuklar, gençler ve gebelerde hastaneye yatışların arttığına dikkat çekerek, "Ankara'da önceki haftalarda 28 tane ne yazık ki gebe hastamızı kaybettik. Bizim hastanemizde de son dönemde özellikle çocuklar, gençler ve gebeler çok sık yatıyor. Biz gebelere aslında 12'nci haftadan sonra mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Şu anda biraz daha karşı mutasyonlara karşı koruyucu Biontech aşısını öncelikle öneriyorum şahsen çünkü gebeler zaten bağışıklık sistemi baskılı bir toplumdur; aynı yaşlılar ve ilaç kullanan hematoloji, onkoloji, romatoloji hastaları gibi. Dolayısıyla gebeler 12'nci haftadan sonra aşı olsunlar. Ben bütün yakınlarıma önerdim. Tedavi kısımları bizi zorluyor bu hastaların. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırsın. Mecbur kalınca gebelere her türlü ilaç veriliyor tabi ki ama burada öncelik annenin sağlığı. Bebek mecburen ikinci duruma geçmiş oluyor. Toksik de olsa mutlaka gerekli durumlarda ilaç vermek zorunda kalıyoruz gebelere ama üzücü sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla en büyük sorumluluk burada anneye düşüyor. Mutlaka aşılarını yaptırmalar gerekiyor" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049605954_61:0:568:380_1920x0_80_0_0_196255fe9f6d880fe54fc4747cccab73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi

12:13 07.10.2021
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
Abone ol
Ankara'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İngiltere'de yapılan araştırmayla Kovid-19 geçirenlerin beyinlerinde 'gri cevher' denilen alanda küçülme ve hücre ölümü tespit edildiğini söyledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Kovid-19'un etkilerine yönelik İngiltere'de çok önemli çalışma yapıldığını belirtti.
Savaşçı, "Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini hem konuşmuştuk. Beyinde 'gri cevher' dediğimiz 'hipotalamus' dediğimiz yer önemli bir merkezi içine alan bir bölge. 45 milyonluk İngiltere'de yapılan veri tabanı taramalarında özellikle emar bulgularında Kovid-19 geçiren hastaların beyinlerinde 'gri cevher'de bir küçülme ve hücre ölümü tespit etmişler. Bu açıkçası ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilecek bir gelişme" dedi.

'Aşı en önemli silahımız'

Doç. Dr. Savaşçı, Kovid-19'a karşı aşı olunması ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Bu konuda bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ben de 3 doz Biontech aşılıyım; ama yine de maskemi 2 kat takıyorum. El hijyenine ve mesafeme dikkat ediyorum. Dolayısıyla insanlar aşı yaptırdıktan sonra her şey bitmiş gibi düşünmesinler. 4 doz aşı yaptırıp klinikte takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Tabi ki aşı yaptırmanın büyük bir avantajı var. Bu hastalarımız yüzde 90'ın üzerinde yoğun bakıma girmiyorlar. Klinikte takip edip evlerine gönderiyoruz. Dolayısıyla aşı buradaki en önemli silahımız oluyor. Tabi ülkemizde de bizim emar çektirdiğimiz vakalarımız oldu nörolojik tutulum anlamında; ama hem emar cihazının dezenfeksiyonu ve bulaş riski açısından ne yazık ki ülkemizde çok geniş tabanlı bir çalışma boyutunda şu ana kadar yapılmadığını biliyorum ama yürütülen çalışmalar mutlaka vardır ve bunların sonuçları açıklanır" diye konuştu.

'Gebeler 12. haftadan sonra aşı olsun'

Doç. Dr. Savaşçı, çocuklar, gençler ve gebelerde hastaneye yatışların arttığına dikkat çekerek, "Ankara'da önceki haftalarda 28 tane ne yazık ki gebe hastamızı kaybettik. Bizim hastanemizde de son dönemde özellikle çocuklar, gençler ve gebeler çok sık yatıyor. Biz gebelere aslında 12'nci haftadan sonra mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Şu anda biraz daha karşı mutasyonlara karşı koruyucu Biontech aşısını öncelikle öneriyorum şahsen çünkü gebeler zaten bağışıklık sistemi baskılı bir toplumdur; aynı yaşlılar ve ilaç kullanan hematoloji, onkoloji, romatoloji hastaları gibi. Dolayısıyla gebeler 12'nci haftadan sonra aşı olsunlar. Ben bütün yakınlarıma önerdim. Tedavi kısımları bizi zorluyor bu hastaların. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırsın. Mecbur kalınca gebelere her türlü ilaç veriliyor tabi ki ama burada öncelik annenin sağlığı. Bebek mecburen ikinci duruma geçmiş oluyor. Toksik de olsa mutlaka gerekli durumlarda ilaç vermek zorunda kalıyoruz gebelere ama üzücü sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla en büyük sorumluluk burada anneye düşüyor. Mutlaka aşılarını yaptırmalar gerekiyor" dedi.
001000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:20UTİKAD: TIR şoförü Türkiye'de de ciddi sorun olacak
12:19Erdoğan: Salgın döneminde tüm dünya küçülürken ülkemiz büyüdü
12:13Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi
12:11ABD'de bir kadına aşı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakli yapılmadı
12:02Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı
11:45Biden'ın itirazını değerlendiren federal yargıç, Teksas'taki kürtaj yasağını askıya aldı
11:37Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
11:23Soyadını 'Dabbetülarz' olarak değiştirdi, Yargıtay'dan izin çıkmadı
11:20Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
11:16Erdoğan’ın çay fırlatmasını taklit eden öğrenci hakkında tutanak tutuldu
11:11Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor
11:08Finlandiya, Moderna aşısının 30 yaş altındaki erkekler için kullanımını durdurdu
10:54Makam odasını, yurt bulamayan öğrencilere tahsis etti
10:49Yeni Şafak'tan 'TÜGVA-İBB' manşeti: 'Eşkıya şehre indi'
10:38Afganistan'dan tahliye edilen sığırcık kuşu, Fransız büyükelçiliğindeki yeni hayatına 'bonjour' dedi
10:38Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu
10:37Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı
10:29TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek
10:0410 gram ketçaba 114 bin TL ceza
10:01İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi