https://tr.sputniknews.com/20211007/dso-sputnik-vnin-onay-surecinin-askiya-alinmasina-yol-acan-sorun-cozuldu-1049620852.html

DSÖ: Sputnik V'nin onay sürecinin askıya alınmasına yol açan sorun çözüldü

DSÖ: Sputnik V'nin onay sürecinin askıya alınmasına yol açan sorun çözüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Mariangela Simao, Rus Sputnik V aşısının onay sürecinin askıya alınmasına yol açan sorunun çözüldüğünü... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T18:50+0300

2021-10-07T18:50+0300

2021-10-07T18:50+0300

koronavirüs

rusya

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Simao, bugünkü basın toplantısında, Sputnik V'nin onay süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.Onay sürecinin askıya alınmasına yol açan sorunun çözüldüğünü belirten Simao, "Bildiğiniz gibi süreç, bazı hukuki prosedürlerin eksik olması nedeniyle durdurulmuştu. Rusya hükümetiyle yaptığımız istişareler sırasında sorunun çözüldüğünün görüldüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.Hukuki prosedürler tamamlanır tamamlanmaz Sputnik V'nin onay sürecini yeniden başlatmaya hazır olduklarını vurgulayan söz konusu prosedürlerin Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) sunacağı dosyadaki verilerin tamamlanması ve Rusya'daki incelemelerin bitirilmesi olduğunu kaydetti.Simao, sürecin yakında başlayacağının altını çizdi.DSÖ, Sputnik V üretildiği tesislere denetimiyle ilgili ön raporunu 23 Temmuz’da açıklamıştı. Örgüt, Sputnik V aşısını Rusya’da üreten şirketleri kontrol etmiş ve Ufa şehrindeki Farmstandart-UfaVITA tesiste sterilite ve çevre korumayla ilgili ihlaller saptamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aynı gün tesisteki tüm ihlallerin giderildiğini duyurmuştu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), DSÖ’nün bir denetim daha gerçekleştirmeyi planladığını bildirmişti.

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rusya, dünya sağlık örgütü (dsö), dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v