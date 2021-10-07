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Ekrem İmamoğlu'ndan Squid Game temalı eğitim desteği paylaşımı
Ekrem İmamoğlu'ndan Squid Game temalı eğitim desteği paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan Squid Game temalı bir paylaşım yaptı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T22:39+0300
2021-10-07T22:39+0300
2021-10-07T22:51+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
twitter
squid game
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Ekrem İmamoğlu, son zamanların popüler yapımı Squid Game temalı 'eğitim desteği' konulu video yayınladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Ekrem İmamoğlu'ndan Squid Game temalı eğitim desteği paylaşımı
22:39 07.10.2021 (güncellendi: 22:51 07.10.2021)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.
Ekrem İmamoğlu, son zamanların popüler yapımı Squid Game temalı 'eğitim desteği' konulu video yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yarış yok, oyun yok; sadece destek var! Genç Üniversiteliler! Karşılıksız Eğitim Desteği için kartın arkasındaki adresten başvurmanız yeterli"