Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211007/erdogan-annesi-tenzile-erdogan-ile-fotografini-paylasti-1049625585.html
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ı ölüm yıl dönümünde Twitter'dan paylaştığı mesajla andı. Erdoğan paylaşımında "Annem..." dedi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T21:42+0300
2021-10-07T21:42+0300
2021-10-07T21:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049625644_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_999362c7a619716427419a41bed68714.png
Erdoğan, 7 Ekim 2011 yılında kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan'ı Twitter'dan paylaştığı mesajla andı. Erdoğan paylaşımında, annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğrafı koyarak, "Annem..." ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049625644_0:0:1101:825_1920x0_80_0_0_99fa3b51c54e99335ad4520bde89400c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, twitter
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı 21:42 07.10.2021 (güncellendi: 21:43 07.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ı ölüm yıl dönümünde Twitter'dan paylaştığı mesajla andı. Erdoğan paylaşımında "Annem..." dedi.
Erdoğan, 7 Ekim 2011 yılında kaybettiği annesi
Tenzile Erdoğan'ı Twitter'dan paylaştığı mesajla andı.
Erdoğan paylaşımında, annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğrafı koyarak, "
Annem..." ifadelerine yer verdi.