https://tr.sputniknews.com/20211007/erdoganin-cay-firlatmasini-taklit-eden-ogrenci-hakkinda-tutanak-tutuldu-1049604904.html

Erdoğan’ın çay fırlatmasını taklit eden öğrenci hakkında tutanak tutuldu

Erdoğan’ın çay fırlatmasını taklit eden öğrenci hakkında tutanak tutuldu

Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıf başkanı seçilen bir öğrenci, sınıfta arkadaşlarına poşet çay attı. Okul idaresi tarafından, "Cumhurbaşkanımızı taklit... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T11:16+0300

2021-10-07T11:16+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

okul

soruşturma

çay

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Başiskele ilçesi Kocaeli Anadolu Lisesi’nde sınıf başkanı seçilen bir öğrenci, arkadaşlarına sınıfta poşet çay fırlattı. Görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen okul idaresi, öğrencilere Cumhurbaşkanını taklit ve alay ettikleri gerekçesiyle tutanak tuttu.'Alaylı tavır sergilediniz'Durumu fark eden okul idaresi, öğrencilere tuttuğu tutanakta, “Bu davranışla Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz, bu davranışı yaparken alaylı bir tavır sergilediğiniz, bu eylemi arkadaşlarınızla daha önceden planladığınız yaptığınız açıklamadan tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.'Ceza değil uyarı verdikOkul Müdürü Sabit Mehmet Limon ise, “Bu tutanak ceza anlamında değil. Çocuklara yaptığının yanlış olduğunu, herhangi bir disiplin cezası anlamına gelmediğini bu konularda dikkatli olmamaları konusunda velileri ve çocukları yazılı olarak uyardık” açıklamasında bulundu.

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recep tayyip erdoğan, okul, soruşturma, çay