https://tr.sputniknews.com/20211007/eski-afganistan-cumhurbaskani-gani-taliban-gelmeden-cok-once-kacmaya-hazirlaniyordu-1049621990.html

'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban gelmeden çok önce kaçmaya hazırlanıyordu'

'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban gelmeden çok önce kaçmaya hazırlanıyordu'

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, Taliban başkent Kabil’e girmeden çok önce ülkeden kaçmayı planladığı ileri sürüldü. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T19:19+0300

2021-10-07T19:19+0300

2021-10-07T19:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

eşref gani

cumhurbaşkanı

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Gani döneminde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi’nde görev yapan bir kişi, 1TV televizyonuna açıklamasında, eski liderin başkent Taliban’a teslim olmadan 1 ay öncesinden kaçış antrenmanı yaptığını iddia etti.Ayrıca eski yetkililer ve askeri yetkililerin, Gani kaçmadan en az bir hafta önce külli miktarda parayı ülkeden çıkarmaya hazırlandığını dile getiren kaynak, bu amaçla 'bankalardan para çıkarma üçgeninin' oluşturulduğunu belirterek bu üçgen içinde Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Ulusal Güvenlik Müdürlüğü ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih’in yer aldığını anlattı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eşref gani, cumhurbaşkanı