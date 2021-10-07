'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban gelmeden çok önce kaçmaya hazırlanıyordu'

Gani döneminde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi’nde görev yapan bir kişi, 1TV televizyonuna açıklamasında, eski liderin başkent Taliban’a teslim olmadan 1 ay öncesinden kaçış antrenmanı yaptığını iddia etti.Ayrıca eski yetkililer ve askeri yetkililerin, Gani kaçmadan en az bir hafta önce külli miktarda parayı ülkeden çıkarmaya hazırlandığını dile getiren kaynak, bu amaçla 'bankalardan para çıkarma üçgeninin' oluşturulduğunu belirterek bu üçgen içinde Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Ulusal Güvenlik Müdürlüğü ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih’in yer aldığını anlattı.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, Taliban başkent Kabil’e girmeden çok önce ülkeden kaçmayı planladığı ileri sürüldü.
Gani döneminde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi’nde görev yapan bir kişi, 1TV televizyonuna açıklamasında, eski liderin başkent Taliban’a teslim olmadan 1 ay öncesinden kaçış antrenmanı yaptığını iddia etti.
Ayrıca eski yetkililer ve askeri yetkililerin, Gani kaçmadan en az bir hafta önce külli miktarda parayı ülkeden çıkarmaya hazırlandığını dile getiren kaynak, bu amaçla 'bankalardan para çıkarma üçgeninin' oluşturulduğunu belirterek bu üçgen içinde Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Ulusal Güvenlik Müdürlüğü ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih’in yer aldığını anlattı.