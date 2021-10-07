Evinde kurduğu serada GDO’lu kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre eve düzenlenen operasyonda, özel aparatlarla kurulan serada, hint keneviri yetiştirmek için Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) da kullanıldığı belirlendi. Saksılara ekilen 21 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 4,65 gram metamfetamin, 33 gram Hint keneviri tohumu, 50 adet mermi, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve aparatlar ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, evinde kurduğu serada saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren A.T. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahsın kenevir yetiştirmek için genetiği değiştirilmiş organizma kullandığı ortaya çıktı.
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre eve düzenlenen operasyonda, özel aparatlarla kurulan serada, hint keneviri yetiştirmek için Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) da kullanıldığı belirlendi.
Saksılara ekilen 21 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 4,65 gram metamfetamin, 33 gram Hint keneviri tohumu, 50 adet mermi, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve aparatlar ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.