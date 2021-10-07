https://tr.sputniknews.com/20211007/evinde-kurdugu-serada-gdolu-kenevir-yetistiren-bir-kisi-tutuklandi-1049624732.html

Evinde kurduğu serada GDO’lu kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı

Evinde kurduğu serada GDO’lu kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, evinde kurduğu serada saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren A.T. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahsın kenevir... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T21:10+0300

2021-10-07T21:10+0300

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türkiye

gdo

hint keneviri

kenevir

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Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre eve düzenlenen operasyonda, özel aparatlarla kurulan serada, hint keneviri yetiştirmek için Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) da kullanıldığı belirlendi. Saksılara ekilen 21 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 4,65 gram metamfetamin, 33 gram Hint keneviri tohumu, 50 adet mermi, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve aparatlar ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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gdo, hint keneviri, kenevir