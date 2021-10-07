Fahrettin Altun: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin farklı alanlarda attığı adımlara dair paylaşımda bulundu. Altun "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik.