https://tr.sputniknews.com/20211007/fahrettin-altun-yaptiklarimiz-yapacaklarimizin-teminatidir--1049611235.html

Fahrettin Altun: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

Fahrettin Altun: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin farklı alanlarda attığı adımlara dair paylaşımda bulundu. Altun... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T13:54+0300

2021-10-07T13:54+0300

2021-10-07T13:54+0300

politika

türkiye

eğitim

fahrettin altun

sağlık

yol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067799_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6de0fb1036a219b6ae185626de9eb2ff.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, eğitim, fahrettin altun, sağlık, yol