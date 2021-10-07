https://tr.sputniknews.com/20211007/fenerbahce-beko-yunanistanda-sonunu-getiremedi-1049628928.html

Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da sonunu getiremedi

Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da sonunu getiremedi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ikinci haftasında deplasmanda Panathinaikos'a 91-87 mağlup oldu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T23:45+0300

2021-10-07T23:45+0300

2021-10-07T23:47+0300

spor

fenerbahçe

panathinaikos opap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049628999_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80a998f5c5d9bce3bf1c8a2ca0f1c464.jpg

Turkish Airlines Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oldu.Sarı-lacivertliler karşılaşmada ilk çeyreği 21-20 önde kapatırken, çekişmeli geçen ikinci periyot sonrasında devreye tek sayı üstünlükle girdi. (45-46)Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte Nando De Colo ve Jan Vesely ile sayılar üretirken, ev sahibi Pana Nedovic ile skora tutundu. Zorlu deplasmanda son on dakika 67-64 önde giren Fenerbahçe, üstünlüğünü korumayı bildi.Maçın bitimine 3 dakika kala öne geçen rakibi karşısında iyi savunma yapan ve 8-0'lık bir seri yakalayan Djordjevic'in öğrencileri, yeniden öne geçti. Karşılaşmanın son anlarında gelen serbest atışlardan sonuç alan Pana parkeden 91-87 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından ilk hafta Kızılyıldız'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko Euroleague'de ilk yenilgisini aldı.Fenerbahçe'de Jan Vesely 18, Nando De Colo 16, Devin Booker 14, Pierria Henry 12 sayıyla oynadı. Panathinaikos'ta ise Nemanja Nedovic 20, Ioannis Papapetrou 14, Daryl Macon 13, Okaro White 12 sayı üretti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, panathinaikos opap