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https://tr.sputniknews.com/20211007/fenerbahce-kalamis-yat-limani-40-yilligina-ozellestiriliyor-1049615369.html
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor
Bugün düzenlenen ihaleyle Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek. TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., 2 milyar... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T16:17+0300
2021-10-07T16:43+0300
ekonomi
kalamış yat limanı
fenerbahçe
özelleştirme
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.İhale Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret A.Ş.) katıldı.Kapalı zarflarda elemesiz tekliflerin alınarak başladığı ihalede, elemeli turda en düşük teklif Cey Ortak Girişim Grubu'dan geldi. Daha sonra gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 511 milyon lira olarak belirlendi. Artırım aralığı da 20 milyon lira ve katları oldu.Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi. Komisyon ihalenin sonucunu nihai kararın onaya sunulmasının ardından duyuracak.Türkiye ikincisi, İstanbul'un en büyüğüFenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilerek özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı. Son teklif verme tarihi ise 21 Eylül 2021'di.Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.
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kalamış yat limanı, fenerbahçe, özelleştirme

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor

16:17 07.10.2021 (güncellendi: 16:43 07.10.2021)
© AAFenerbahçe-Kalamış Yat Limanı
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Bugün düzenlenen ihaleyle Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek. TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., 2 milyar 531 milyon liralık teklif verdi.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.
İhale Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret A.Ş.) katıldı.
Kapalı zarflarda elemesiz tekliflerin alınarak başladığı ihalede, elemeli turda en düşük teklif Cey Ortak Girişim Grubu'dan geldi. Daha sonra gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 511 milyon lira olarak belirlendi. Artırım aralığı da 20 milyon lira ve katları oldu.
Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi. Komisyon ihalenin sonucunu nihai kararın onaya sunulmasının ardından duyuracak.

Türkiye ikincisi, İstanbul'un en büyüğü

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilerek özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı. Son teklif verme tarihi ise 21 Eylül 2021'di.
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.
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