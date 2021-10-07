https://tr.sputniknews.com/20211007/gazprom-avrupaya-ukrayna-dahil-tum-guzergahlar-uzerinden-ek-gaz-tedarik-ediyoruz-1049620566.html

Gazprom: Avrupa'ya Ukrayna dahil tüm güzergahlar üzerinden ek gaz tedarik ediyoruz

Gazprom: Avrupa'ya Ukrayna dahil tüm güzergahlar üzerinden ek gaz tedarik ediyoruz

Gazprom Export Genel Müdürü Yelena Burmistrova, Gazprom'un Avrupa'ya Ukrayna'daki güzergah da dahil tüm güzergahlar üzerinden planlanan şekilde ek gaz tedarik... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T18:37+0300

2021-10-07T18:37+0300

2021-10-07T18:45+0300

ekonomi

avrupa

gazprom

gaz

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Saint Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda konuşan Burmistrova, "Yılın başından bu yana yurtdışı pazarlara rekor seviyelere yakın miktarda gaz tedarik edildi. En büyük pazar olan Almanya'ya sevkiyatı geçen yıla kıyasla üçte bir oranında, Türkiye'ye iki buçuk kat, Romanya'ya 4 kat artırdık. Ukrayna da dahil tüm güzergahlar üzerinden. İmkanlarımız dahilinde ek gaz tedariki gerçekleştiriyoruz" dedi.Burmistrova, Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artışın bazı ülkelerde oluşturduğu etkiden üzüntü duyduğunu belirtti.Gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle İngiltere'de iflas zincirleri bile gördüklerini kaydeden Burmistrova, "Tüm ülkelerle birlikte biz de üzülüyoruz, zira bu her ülkenin ekonomisi için büyük bir darbe" ifadelerini kullandı.Gazprom'un dengeli ve öngörülebilir bir gaz pazarı görmek istediğini söyleyen Burmistrova, ancak bunun için spot fiyatlara bakılmaması gerektiğinin altını çizdi.Burmistrova, "Uzun vadeli sözleşmelerin bu tür enerji krizleriyle başa çıkmaya yardımcı olduğuna dair bir anlayış oluşursa, hem tedarikçiler hem de tüketiciler için faydalı olacak uygulanabilir modeller arayacağız" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210927/ingilteredeki-tedarik-sorunu-icin-10-bin-kamyon-soforu-ariyor-1049273646.html

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avrupa, gazprom, gaz