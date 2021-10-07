George Clooney eşine Batman ve Robin'i yasakladı: Bana biraz saygı duymasını istiyorum

George Clooney, çoğu kişinin tüm zamanların en kötü süper kahraman filmi olduğunu düşündüğü 1997 yapımı Batman ve Robin filmindeki rolü hakkında konuştu.Variety ile röportajında Batman rolündeki oyuncuya, daha önce pelerinli savaşçıyı canlandıran Ben Affleck ve Michael Keaton'la birlikte The Flash'teki rolünü tekrar canlandırıp canlandırmayacağı soruldu.Clooney, "Bana sormadılar. Bir seriyi benim yaptığım gibi yok ettiğinizde, The Flash geldiğinde genellikle başka yöne bakarlar" dedi.Independent Türkçe'nin haberine göre, Clooney'nin eşi Amal, "Filmi izlememe izin vermiyor" derken, Clooney de "Bazı filmler söz konusu olduğunda 'Eşimin bana biraz saygı duymasını istiyorum' diyorum" diye ekledi.Clooney, Chris O'Donnell ve Alicia Silverstone'la birlikte oynadığı ve Joel Schumacher'in yönettiği kötü şöhretli filmde süper kahramanı canlandırmıştı. Oyuncu, daha önce projeyi "para israfı" olarak nitelendirmişti.Yıldız oyuncu şu sıralar Affleck, Lily Rabe ve Tye Sheridan'ın başrollerini paylaştığı, kendisininse yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.The Tender Bar, Clooney ve Affleck'in 2012 yapımı siyasi gerilim filmi Operasyon Argo'nun (Argo) yapımcılığını üstlendiğinden beri birlikte çalıştığı ilk proje.Clooney, Affleck'in 'çok sağlam hale getirdiği Batman serisini batırdığı' için birlikte başka bir film çekmelerinin 9 yıl sürdüğünü söyleyerek şaka yapmıştı.
George Clooney, Bazıları tarafından şimdiye kadarki en kötü süper kahraman filmi olarak kabul edilen 1997 yapımı Batman'i eşi Amal Clooney'e yasakladığını anlatırken, "Eşimin bana biraz saygı duymasını istiyorum" dedi.
George Clooney, çoğu kişinin tüm zamanların en kötü süper kahraman filmi olduğunu düşündüğü 1997 yapımı Batman ve Robin filmindeki rolü hakkında konuştu.
Variety ile röportajında Batman rolündeki oyuncuya, daha önce pelerinli savaşçıyı canlandıran Ben Affleck ve Michael Keaton'la birlikte The Flash'teki rolünü tekrar canlandırıp canlandırmayacağı soruldu.
Clooney, "Bana sormadılar. Bir seriyi benim yaptığım gibi yok ettiğinizde, The Flash geldiğinde genellikle başka yöne bakarlar" dedi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Clooney'nin eşi Amal, "Filmi izlememe izin vermiyor" derken, Clooney de "Bazı filmler söz konusu olduğunda 'Eşimin bana biraz saygı duymasını istiyorum' diyorum" diye ekledi.
Clooney, Chris O'Donnell ve Alicia Silverstone'la birlikte oynadığı ve Joel Schumacher'in yönettiği kötü şöhretli filmde süper kahramanı canlandırmıştı. Oyuncu, daha önce projeyi "para israfı" olarak nitelendirmişti.
Yıldız oyuncu şu sıralar Affleck, Lily Rabe ve Tye Sheridan'ın başrollerini paylaştığı, kendisininse yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.
The Tender Bar, Clooney ve Affleck'in 2012 yapımı siyasi gerilim filmi Operasyon Argo'nun (Argo) yapımcılığını üstlendiğinden beri birlikte çalıştığı ilk proje.
Clooney, Affleck'in 'çok sağlam hale getirdiği Batman serisini batırdığı' için birlikte başka bir film çekmelerinin 9 yıl sürdüğünü söyleyerek şaka yapmıştı.