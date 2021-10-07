Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211007/gercekte-de-hayatta-kalma-cabasi-squid-game-sirasinda-tekmeler-havada-ucustu-1049603499.html
Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu
Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu
Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game'i bir yandan ekranlarda rekora koşuyor, gerçek hayatta da izleyicilerini 'peşinden sürüklüyor.' 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T10:38+0300
2021-10-07T10:47+0300
squid game
fransa
paris
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049603542_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_1ba09a371451b0156e90b86a07ee0130.jpg
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı oyunlardan biri olan dalgona şekeri gibi kültürel unsurlar Türkiye dahil birçok ülkede uygulanmaya başlanırken dizi temalı mekanlar da rağbet görüyor. Bunun son örneklerinden biri Fransa'da açıldı. Başkent Paris'te 3 Ekim'de 2 günlüğüne açılan, diziye ait ürünlerin satıldığı ve yine dizideki oyunların oynanabildiği dükkana girebilmek için insanlar kuyruk oldu, kavga çıktı. Hatta görüntülerden birinde bir adamın motosiklet kaskıyla diğerine saldırdığı, bazılarının da birbirini tekmeleyip yumrukladığı görülüyor.
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049603542_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_ab5f20c8f859c20c411652bd486ced40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
squid game, fransa, paris, netflix

Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu

10:38 07.10.2021 (güncellendi: 10:47 07.10.2021)
© REUTERS / HEO RANSquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / HEO RAN
Abone ol
Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game'i bir yandan ekranlarda rekora koşuyor, gerçek hayatta da izleyicilerini 'peşinden sürüklüyor.'
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı oyunlardan biri olan dalgona şekeri gibi kültürel unsurlar Türkiye dahil birçok ülkede uygulanmaya başlanırken dizi temalı mekanlar da rağbet görüyor. Bunun son örneklerinden biri Fransa'da açıldı.
Başkent Paris'te 3 Ekim'de 2 günlüğüne açılan, diziye ait ürünlerin satıldığı ve yine dizideki oyunların oynanabildiği dükkana girebilmek için insanlar kuyruk oldu, kavga çıktı.
Hatta görüntülerden birinde bir adamın motosiklet kaskıyla diğerine saldırdığı, bazılarının da birbirini tekmeleyip yumrukladığı görülüyor.
020000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:49Yeni Şafak gazetesi, TÜGVA tartışmasını 'Eşkıya şehre indi' başlığıyla manşetine taşıdı
10:38Afganistan'dan tahliye edilen sığırcık kuşu, Fransız büyükelçiliğindeki yeni hayatına 'bonjour' dedi
10:38Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu
10:37Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı
10:29TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek
10:0410 gram ketçaba 114 bin TL ceza
10:01İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi
09:58'Köpekler 1 haftada 12 isim öğrenip 2 ay boyunca aklında tutabiliyor'
09:50Dünya yazarı: Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısı arttıkça küçük esnaf perişan olmayacak mı?
09:48Aktör Rami Malek, Düşes Kate Middleton'a yıllar önceki teklifini açıkladı
09:39Iraklı genç kadın haftalardır kayıp: Şüphelinin evindeki testerede DNA'sı bulundu
09:29Güney Kore yargısı, transseksüel olduğu için ordudan atılan ve sonra intihar eden askeri haklı buldu
09:26Halk Sağlığı Uzmanları Derneği: Vaka sayısı ‘çok riskli’nin iki katı
09:08Flash TV'nin yeni dönem afişinde yer alan iki isim, kanalla anlaşamadıklarını açıkladı
09:04Şişli'de 'cama sıfır apartman' tartışma konusu oldu: Gerekçesi arsa işgaliymiş
08:54AK Parti yöneticisi: 'Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’i harcadığını düşünüyor'
08:47Merkez Bankası yetkilileri bugün yatırımcılarla buluşacak
08:42İŞKUR duyurdu: 130 bin eleman alınacak
08:36Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar
08:11Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?