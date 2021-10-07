https://tr.sputniknews.com/20211007/gercekte-de-hayatta-kalma-cabasi-squid-game-sirasinda-tekmeler-havada-ucustu-1049603499.html

Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu

Gerçekte de 'hayatta kalma' çabası: Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu

Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game'i bir yandan ekranlarda rekora koşuyor, gerçek hayatta da izleyicilerini 'peşinden sürüklüyor.' 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T10:38+0300

2021-10-07T10:38+0300

2021-10-07T10:47+0300

squid game

fransa

paris

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049603542_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_1ba09a371451b0156e90b86a07ee0130.jpg

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı oyunlardan biri olan dalgona şekeri gibi kültürel unsurlar Türkiye dahil birçok ülkede uygulanmaya başlanırken dizi temalı mekanlar da rağbet görüyor. Bunun son örneklerinden biri Fransa'da açıldı. Başkent Paris'te 3 Ekim'de 2 günlüğüne açılan, diziye ait ürünlerin satıldığı ve yine dizideki oyunların oynanabildiği dükkana girebilmek için insanlar kuyruk oldu, kavga çıktı. Hatta görüntülerden birinde bir adamın motosiklet kaskıyla diğerine saldırdığı, bazılarının da birbirini tekmeleyip yumrukladığı görülüyor.

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

squid game, fransa, paris, netflix