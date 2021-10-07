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https://tr.sputniknews.com/20211007/goebbels-almanyada-onursal-vatandaslik-statusunu-hala-koruyor-1049613648.html
Goebbels, Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünü hala koruyor
Goebbels, Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünü hala koruyor
Nazi Almanyası'nda Propaganda Bakanı olarak görev yapan c'in, Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünü hala koruduğu ortaya çıktı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T15:10+0300
2021-10-07T15:11+0300
dünya
almanya
joseph goebbels
hitler
statü
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Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e en yakın kişi olan ve Propaganda Bakanı olarak görev yapan Joseph Goebbels'in 70 yıldır 'onursal vatandaşlık' statüsünü koruduğu ortaya çıktı.İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre Hitler, Hermann Goering ve Wilhelm Frick önde gelen liderlerine başkent Berlin yakınındaki bölgelerden 'onursal vatandaşlık' bahşediliyordu.Bu statüyü kazanan simalardan olan Goebbels'in, şu anda Potsdam'a bağlı Babelsberg'den onursal vatandaşlık aldığı belirtildi.Diğer yandan Goebbels'in sözgelimi statüyü hala korduğu ifade edildi.Potsdam kenti yetkilileri, durumun son aylarda fark edildiğini ve yakında bu statünün kaldırılacağı bilgisini paylaştı.Hitler, Hermann Goering ve Wilhelm Frick'e verilen onursal vatandaşlık statüleri 1945'ten sonra geri alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211006/almanyada-nazilere-yardim-eden-96-yasindaki-sekreter-serbest-birakildi-1049557631.html
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almanya, joseph goebbels, hitler, statü

Goebbels, Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünü hala koruyor

15:10 07.10.2021 (güncellendi: 15:11 07.10.2021)
© AP PhotoJoseph Goebbels
Joseph Goebbels - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AP Photo
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Nazi Almanyası'nda Propaganda Bakanı olarak görev yapan c'in, Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünü hala koruduğu ortaya çıktı.
Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e en yakın kişi olan ve Propaganda Bakanı olarak görev yapan Joseph Goebbels'in 70 yıldır 'onursal vatandaşlık' statüsünü koruduğu ortaya çıktı.
İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre Hitler, Hermann Goering ve Wilhelm Frick önde gelen liderlerine başkent Berlin yakınındaki bölgelerden 'onursal vatandaşlık' bahşediliyordu.
Bu statüyü kazanan simalardan olan Goebbels'in, şu anda Potsdam'a bağlı Babelsberg'den onursal vatandaşlık aldığı belirtildi.
Diğer yandan Goebbels'in sözgelimi statüyü hala korduğu ifade edildi.
Potsdam kenti yetkilileri, durumun son aylarda fark edildiğini ve yakında bu statünün kaldırılacağı bilgisini paylaştı.
Hitler, Hermann Goering ve Wilhelm Frick'e verilen onursal vatandaşlık statüleri 1945'ten sonra geri alınmıştı.
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