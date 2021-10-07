https://tr.sputniknews.com/20211007/gokceada-belediye-meclisinden-yildiz-koy-karari-1049626797.html

Gökçeada Belediye Meclisi’nden Yıldız Koy kararı

Gökçeada Belediye Meclisi’nden Yıldız Koy kararı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy ile ilgili belediye meclisinde yeni karar... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:38+0300

2021-10-07T22:38+0300

2021-10-07T22:38+0300

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Gökçeada’da bulunan Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İlk olarak 2010 yılında imar süreci başlayan Yıldız Koy için 2015 yılında 100 binlik plan onaylandı. Sözcü'nün haberine göre, geçen 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000’lik plan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada; CHP’li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AKP’li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı. Meclis kararı, ilerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek.Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, Gökçeada’nın 297 kilometrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük adası olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Gökçeada, Kuzey Ege’de milli politikalarımızı devam ettirmek adına ve aynı zamanda bacasız sanayi olan turizmi de kalkındırmak adına çok ciddi bir şekilde projeksiyon koyacağımız bir alan. Bu konuyla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale 1/100.000 çevre düzeni planını yaparken, bütün projeksiyonları ortaya koyarak, bir planı 2015 yılında onaylamış bulunmakta.Mevcut bahse konu alanla, lokasyonla alakalı olarak çevre düzeni planımızda belirtildiği üzere orası konut gelişim alanı. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk çerçevesinde biz ülkemizin genel milli politikalarını yaşadığımız lokasyonda devam ettirebilmek adına, devletin çıkartmış olduğu yasalar, planlamalar ve aynı zamanda yönetmelikler düzeyinde devam ettirmemiz gerekiyor.Belediye Meclisi’nden geçirdiğimiz konu şudur. 1/5000’lik planlara esas revizyon yaparak oradaki yapı yoğunluğunu azaltmak, projeksiyon nüfusu düşürmek ve mevcut emsallerle orada mevcut ekosisteme zarar vermeden insanların çok daha nezih bir ortamda yaşayabilecekleri lokasyon yaratmaktı. Burası 2’nci derece arkeolojik sit alanı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 1000’lik uygulama imar planlarını onaylama aşamasındayken, biz buranın mevcut lokasyonunun önemini ve ehemmiyetini bilerek, oradaki yapılaşma yoğunluğuyla birlikte nüfus projeksiyonunu da göz önünde bulundurarak emsali tamamen minimize ettik.Günübirlik tesis alanlarında kıyı kanuna bağlı kalmak koşuluyla maksimum yüzde 20 olan emsali yüzde 5’e çektik. Aynı zamanda konut alanlarında ifraz koşullarını 1000 metrekareye indirip, bu 1000 metrekaredeki toplam emsali yüzde 20’ye düşürerek, yapılaşma ve nüfus projeksiyonu minimize ederek, oradaki ekosistemi ve mevcut yaşam koşullarını en iyi hale getirdik."

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türkiye, gökçeada, liman