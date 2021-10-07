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Güney Kore yargısı, transseksüel olduğu için ordudan atılan ve sonra intihar eden askeri haklı buldu
09:29 07.10.2021 (güncellendi: 09:31 07.10.2021)
© REUTERS / Capt. David J. Murphy / U.S. Air ForceGüney Kore - ordu
© REUTERS / Capt. David J. Murphy / U.S. Air Force
Güney Kore yargısı, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdikten sonra ordudan ihraç edilen ve ardından intihar ettiği haberi gelen ülkenin ilk transseksüel askeri Byun Hee-soo lehine karar verdi.
Geçen yıl Güney Kore'de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ülkenin ilk transseksüel askeri Byun Hee-soo, ordudan zorla ihraç edildi. Ardından ordudan zorla ihraç edilen Byun'un intihar ettiği haberi geldi.
Ülkedeki Daejeon Bölge Mahkemesi, ordunun onu ameliyattan sonra kadın olarak kabul etmesi gerektiğini söyleyerek Byun'un lehine karar verdi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre alınan kararda, "Cinsiyet değiştirme ameliyatından hemen sonra mahkeme, yasal olarak bir kadın olarak tanınma talebini kabul etti" ifadeleri kullanıldı.
South Korea's first trans woman in the army, Hee-soo Byun, was forcibly discharged after undergoing sex reassignment surgery and subsequently committed suicide. Today a regional court posthumously ruled that the discharge was unjustified. A win for the Korean LGBTQ+ community. 🏳️⚧️ https://t.co/Tawqjv05XU— GoonMandu (@goonmandu_) October 7, 2021
Öte yandan mahkeme, Byun'un kadın olarak tanınması durumunda, askeri makamların onu 'zihinsel veya fiziksel bir engeli' olduğu gerekçesiyle ihraç etmesinin imkansız olacağı vurgulandı.
'Karara saygı duyuyoruz'
Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan AFP'ye yapılan açıklamada, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz" denildi. Bakanlık, temyize gidip gitmeyecekleri hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.
Ülkede tüm erkek vatandaşların 2 yıl zorunlu askerlik hizmetine katılması gerekiyor. Astsubay olarak görev yapan ve intihar ettiğinde 20'li yaşlarında olan Byun Hee-soo, 2017'de orduy gönüllü olarak katılmış, 2019'da Tayland'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti.
Savunma Bakanlığı, erkek cinsel organının alınmasını 'zihinsel ya da fiziksel bir engel' olarak kabul etmiş, geçen yılın ocak ayında ise kadının zorla ihraç edilmesi yönünde karar alınmıştı.
'Orduda görev yapmak çocukluk hayalimdi'
Byun hakkındaki yargı süreci ülkede türünün ilk örneğini oluşturuyor. Asker, geçen yıl ağustos ayında ordu kurumlarına dava açmıştı.
Byun, ayrıca bir açıklamasında orduda hizmet etmenin her zaman çocukluk hayali olduğunu ifade etmişti.
Cinsiyet kimlikleri konusunda son derece muhafazakar bir tutum sergileyen Güney Kore, Asya'da LGBT+ bireylerin haklarına en az düzeyde saygı gösteren ülkeler arasında yer alıyor.
4 Ekim, 09:31