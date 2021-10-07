Gürcü gazeteci: Saakaşvili, açlığın 6. gününde dinç ve aktif

Gürcistan’da muhalif Mtavari Arhi televizyonunun Genel Direktörü Nika Gvaramiya, Saakaşvili’nin bulunduğu cezaevini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Açık söyleyeceğim, bugüne kadar hiç bu kadar aktif Saakaşvili görmedim. Hükümetinin bir üyesiydim ve reform faaliyetinin zirvesinde sergilediği etkinliğinin şahidiydim. İşte bugün cezaevinde aynı biçimde dinç ve aktif bir Saakaşvili gördüm” ifadesini kullandı.Gvaramiya, “Açlık henüz ona yansımış değil ve sağlık durumu normal. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde kötüleşmeye başlayacak” dedi.Gazeteci, Saakaşvili’nin açlığa son verme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili gözaltına alınmıştı. Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin ancak tüm cezasını çektikten sonra Ukrayna'ya dönebileceğini, ceza süresi dolduktan sonra istediği yere gidebileceğini vurgulamıştı.
Gürcistan’da muhalif gazeteci Nika Gvaramiya, Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin cezaevinde geçirdiği 6. gününde sağlık durumunun normal olduğunu belirtti.
Gürcistan’da muhalif Mtavari Arhi televizyonunun Genel Direktörü Nika Gvaramiya, Saakaşvili’nin bulunduğu cezaevini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Açık söyleyeceğim, bugüne kadar hiç bu kadar aktif Saakaşvili görmedim. Hükümetinin bir üyesiydim ve reform faaliyetinin zirvesinde sergilediği etkinliğinin şahidiydim. İşte bugün cezaevinde aynı biçimde dinç ve aktif bir Saakaşvili gördüm” ifadesini kullandı.
Gvaramiya, “Açlık henüz ona yansımış değil ve sağlık durumu normal. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde kötüleşmeye başlayacak” dedi.
Gazeteci, Saakaşvili’nin açlığa son verme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.
8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili gözaltına alınmıştı. Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin ancak tüm cezasını çektikten sonra Ukrayna'ya dönebileceğini, ceza süresi dolduktan sonra istediği yere gidebileceğini vurgulamıştı.