Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211007/hava-sicakliklari-yarindan-itibaren-artacak-1049622274.html
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Sıcaklıklar Türkiye'nin güney ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacak. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T19:34+0300
2021-10-07T19:34+0300
türkiye
ankara
istanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
sıcaklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049622249_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_106f0221b9c1243c1774b253f349ac24.jpg
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta Türkiye genelinde artacak.Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.
türkiye
ankara
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049622249_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ce1a32dc655bd9303162a676cb41d9a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, sıcaklık

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

19:34 07.10.2021
© AAHava sıcaklıkları
Hava sıcaklıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
Abone ol
Sıcaklıklar Türkiye'nin güney ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacak.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta Türkiye genelinde artacak.
Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:57Türkiye'de koronavirüsten 217 can kaybı, 30 bin 19 yeni vaka
19:51İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak
19:45Cudi Dağı'na 'gazella gazella' türü 40 ceylan bırakıldı
19:39Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
19:34Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
19:20TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için 'Robot Göz' geliştirdi
19:19'Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban gelmeden çok önce kaçmaya hazırlanıyordu'
19:14Rusya: Suriye’deki sorunu çözmek için Türkiye’yle temaslar sürdürülecek
19:11Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu: Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir
19:08Muharrem İnce: Çatı aday katılımı düşürür, her parti kendi adayını göstermeli
19:04Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren Özkan Can: Elini beline atınca silahı var zannettim
19:02Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti, beslediği sokak köpeği mezarının başından ayrılmadı
18:58Valilikten Boğaziçi gözaltılarına ilişkin açıklama
18:50DSÖ: Sputnik V'nin onay sürecinin askıya alınmasına yol açan sorun çözüldü
18:43Uçan robot geliştirildi: 'Paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz'
18:37Gazprom: Avrupa'ya Ukrayna dahil tüm güzergahlar üzerinden ek gaz tedarik ediyoruz
18:30Hrant Dink cinayeti davası 'kararın bozulması' talebiyle istinafta
18:25Göçmen taşıyan organizatöre 75 yıl hapis ve 360 bin euro para cezası
18:23İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı
18:18Yarışa son sıradan başlama ihtimali olan Lewis Hamilton, Türkiye'de: Yeniden geldiğim için mutluyum