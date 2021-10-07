https://tr.sputniknews.com/20211007/hava-sicakliklari-yarindan-itibaren-artacak-1049622274.html

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Sıcaklıklar Türkiye'nin güney ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacak. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T19:34+0300

2021-10-07T19:34+0300

2021-10-07T19:34+0300

türkiye

ankara

istanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

hava

sıcaklık

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Hava sıcaklıklarının yarından itibaren Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta Türkiye genelinde artacak.Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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ankara, istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, sıcaklık