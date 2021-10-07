https://tr.sputniknews.com/20211007/hrant-dink-cinayeti-davasi-kararin-bozulmasi-talebiyle-istinafta-1049620347.html

Hrant Dink cinayeti davası 'kararın bozulması' talebiyle istinafta

Hrant Dink cinayeti davası 'kararın bozulması' talebiyle istinafta

Kamu görevlilerinin yargılandığı ve 37 kişinin beraat ettiği, 26 kişinin hapis cezası aldığı, 13 kişinin de dosyasının ayrıldığı ‘Hrant Dink cinayeti'... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T18:30+0300

2021-10-07T18:30+0300

2021-10-07T18:31+0300

hrant dink

türkiye

dava

istinaf mahkemesi

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından soruşturmanın eksik yürütüldüğünü ifade eden Dink Ailesi avukatları Hakan Bakırcıoğlu, Bahri Belen ve Hülya Deveci itiraz dilekçelerini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) sunulmak üzere yargılamanın yapıldığı mahkemeye iletti.Agos'un haberine göre, avukatlar bazı sanıklar için verilen beraat kararlarına ve soruşturmanın yürütülme şekline itirazda bulunarak, kararın bozulmasını istedi.Avukatlar, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun, Metin Yıldız gibi; haklarında beraat kararı verilen bazı sanıkların TCK 81. ya da 83. madde uyarınca cezalandırılmaları talebinde bulundu. TCK 81. madde 'kasten öldürme', 83. madde ise 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçunu düzenliyor.'Etkin soruşturma yapılmadı'Avukatlar ayrıca Hrant Dink'in öldürülmesine giden süreçte yaşananlar hakkında etkili bir soruşturma yapılmadığını, cinayet öncesindeki linç sürecini örgütleyenler hakkında kovuşturmasızlık kararı verildiğini ifade ederek, mahkemeye sundukları dilekçede "Somut olarak cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek karara bağlandığı açığa çıkarılamamıştır" dedi.Dilekçede ayrıca kanun yolu incelemesinin Bölge Adliye Mahkemesi'nde değil Yargıtay'da olması gerektiğini belirtildi.

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hrant dink, dava, istinaf mahkemesi