https://tr.sputniknews.com/20211007/ibbden-marmaray-gondermesi-gelecek-yil-6-ekimde-ucretsiz-olacak-1049596178.html

İBB'den 'Marmaray' göndermesi: Gelecek yıl 6 Ekim'de ücretsiz olacak

İBB'den 'Marmaray' göndermesi: Gelecek yıl 6 Ekim'de ücretsiz olacak

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Üzülerek öğrendik. Gelecek yıl 6 Ekim’de Marmaray da ücretsiz olacak" ifadelerini kullanarak, İstanbul'un kurtuluşu gününde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T01:20+0300

2021-10-07T01:20+0300

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yaşam

ibb

marmaray

murat ongun

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İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) toplu taşımayı kentte bir günlüğüne ücretsiz yaptı. Vatandaşlar İBB'ye bağlı metrolarla ücretsiz seyahat ederken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın ücret almaya devam ettiği belirlendi.İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzülerek öğrendik. Gelecek yıl 6 Ekim’de Marmaray da ücretsiz olacak" dedi.

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ibb, marmaray, murat ongun