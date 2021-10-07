İBB'den 'Marmaray' göndermesi: Gelecek yıl 6 Ekim'de ücretsiz olacak

İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) toplu taşımayı kentte bir günlüğüne ücretsiz yaptı. Vatandaşlar İBB'ye bağlı metrolarla ücretsiz seyahat ederken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın ücret almaya devam ettiği belirlendi.İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzülerek öğrendik. Gelecek yıl 6 Ekim’de Marmaray da ücretsiz olacak" dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Üzülerek öğrendik. Gelecek yıl 6 Ekim’de Marmaray da ücretsiz olacak" ifadelerini kullanarak, İstanbul'un kurtuluşu gününde seferlerini ücretsiz yapmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göndermede bulundu.
İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) toplu taşımayı kentte bir günlüğüne ücretsiz yaptı.
Vatandaşlar İBB'ye bağlı metrolarla ücretsiz seyahat ederken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın ücret almaya devam ettiği belirlendi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzülerek öğrendik. Gelecek yıl 6 Ekim’de Marmaray da ücretsiz olacak" dedi.