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İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını açıkladı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T02:40+0300
2021-10-07T02:40+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" mesajına yer verdi.Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadesini kullandı.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

02:40 07.10.2021
© DHAKoronavirüs, Kovid-19, koronavirüs aşısı
Koronavirüs, Kovid-19, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" mesajına yer verdi.
Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadesini kullandı.
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