https://tr.sputniknews.com/20211007/iki-doz-asilamada-mavi-kategoriye-giren-il-sayisi-24e-yukseldi-1049597694.html

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını açıkladı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T02:40+0300

2021-10-07T02:40+0300

2021-10-07T02:40+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" mesajına yer verdi.Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadesini kullandı.

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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı